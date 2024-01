Una pizza rossa per cena: anche a Prati i ratti banchettano tra i rifiuti

Una colonia di ratti che banchetta con del cibo lasciato fuori dai cassonetti. Dal municipio I arriva una nuova cartolina di degrado.

La pizza rossa che piace ai ratti

Questa volta, la famiglia di roditori è stata immortalata nella zona di Prati e più specificatamente in una strada che confluisce in piazza Risorgimento. Qualcuno ha lasciato un cartone di pizza rossa giusto sotto il cassonetto dell’umido. Un errore di cui, fatalmente, hanno beneficiato alcuni ratti della zona com’è stato mostrato in un video recentemente pubblicato da “Welcome to favelas”.

La margherita a Monti

Non è il primo banchetto a base di pizza che viene immortalato, nel corso dell’ultimo anno, a ridosso di un cassonetto. A Monti, lo scorso novembre, erano stato documentato da un passante la presenza d’un numero ancor più consistente di topi. Facevano la spola tra il chiusino del marciapiede, e quindi delle condotte fognarie, al bidone dell’immondizia sotto al quale era stata gettata una teglia di pizza margherita.

I roditori nella zona di Prati

La famiglia di ratti appena filmata, oltre ad arricchire il dossier sui topi che si rifocillano tra gli scarti prodotti dall’uomo, contribuisce anche ad incrementare la collezione di roditori avvistati a Prati. Il primato resta quello di una nutria adulta che, nel gennaio del 2023, è stata vista in via Cicerone, all’altezza di piazza Cavour. Lontana dal suo habitat, probabilmente giunta dal Tevere, aveva attraversato i sampietrini passando sulle strisce pedonali, davanti gli sguardi increduli di quanti si sono trovati, il grosso mammifero, a spasso tra le vetrine.