VIDEO | Rastrellamento del ghetto, così la Sora Lella fece la sua parte per salvare gli ebrei romani

La furia nazifascista da un lato, il coraggio e il bisogno di aiutare le persone dall’altro. In occasione degli 80 anni dal rastrellamento del ghetto ebraico di Roma, il progetto “Il civico giusto” (di Roma Bpa – Mamma Roma e i suoi figli migliori), racconta la storia di chi ha provato a fare la propria parte per mettere in salvo quante più persone possibili. E saranno i palazzi a raccontare, attraverso dei mini documentari posti nel Qr code della mattonella che verrà affissa.

Il primo appuntamento nella mattinata di oggi, lunedì 16 ottobre presso la Casa del cinema di Villa Borghese con la storia di Elena Fabrizi, meglio conosciuta come la Sora Lella. Il documentario, trasmesso per numerosi studenti, racconta come malgrado enormi difficoltà, Sora Lella e la sua famiglia nascosero alcuni ebrei romani, salvandogli di fatto la vita. Un aspetto poco noto della vita di una donna considerata da molti uno dei simboli più amati di Roma. “Qui salta fuori la grande fratellanza romana - spiega Mauro Trabalza, uno dei nipoti della Sora Lella -. Noi ovviamente conoscevamo la storia, a che grazie al libro che scrisse mio padre, ma ci rende molto orgogliosi che ora anche questo pezzo di vita di mia nonna diventi così conosciuto”.

L’evento è realizzato grazie al contributo della rappresentanza in Italia della Comunità europea e in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma. Mentre i prossimi “civici giusti” saranno il 20 ottobre con il documentario dedicato a Michele Bolgia, ai ferrovieri e ai finanzieri della stazione Tiburtina, e il 30 ottobre con quello dedicato al partigiano Giuseppe Venturini. “Tre storie esemplari di persone molto diverse tra loro - dice Paolo Masini, ideatore e coordinatore del progetto -. Un modo per dire che tutti, sempre, anche nei momenti più drammatici possono fare la differenza”. “La grande storia è fatta anche di piccoli gesti e di piccole storie - sottolinea Maria Grazia Lancellotti, dirigente scolastico del liceo Orazio e coordinatrice della Rete “Memorie. Una città, mille storie” - quindi per noi è importante che soprattutto i ragazzi le conoscono, per essere cittadini informati e consapevoli”.

“Il civico giusto" è realizzato in collaborazione con l’Archivio di Stato di Roma, l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, il Ministero i Beni e le attività Culturali, l'Istituto Luce, il Circolo Gianni Bosio, l'Archivio Capitolino, Rai Teche, Camera di Commercio di Roma, Dipartimento Studi Umanistici di Roma Tre, Archivio Centrale dello stato, Archivio Riccardi, Roma Lazio Film Commission, Mano Artigiana di Dante Mortet per la realizzazione della mattonella artistica. “Ai civici legati al 16 ottobre si uniranno in questi mesi altre storie - ricorda Masini -. Un percorso speciale che arriverà simbolicamente al 4 giugno per l’80mo anniversario della liberazione di Roma”.