Nazifascismo, 79 anni fa il rastrellamento al ghetto ebraico di Roma

Una ferita aperta per la città. Un ricordo della violenza della guerra, del nazifascismo e di quello che le leggi razziali hanno causato in Italia e nel mondo. Un appuntamento che, come ogni anno, vede istituzioni e cittadini riunirsi a pochi passi dalla Sinagoga del ghetto ebraico di Roma per ricordare quanto avvenne 79 anni anni: degli oltre mille ebrei catturati e deportati, solo in 16 riuscirono a tornare a casa.

La cerimonia

Deposte le corone di alloro davanti alla targa in ricordo del rastrellamento, nel cuore del quartiere ebraico, il sindaco di Roma, Roberto Guatieri, spiega quanto sia importate la memoria: “Una barbaria inaudita verso cittadini italiani per il solo fatto di essere ebrei - dice il sindaco -, l’orrore del nazifascismo mostra qui il suo picco di violenza, con persone strappate dalle loro casa per essere poi portate nelle camere a gas, con una forza che spaventa ancora oggi”.

Sul rastrellamento Giorgia Meloni, premier in pectore, si affida ad una nota: “Il 16 ottobre 1943 è per Roma e per l’Italia una giornata tragica, buia e insanabile. Un orrore che deve essere da monito perché certe tragedie non accadano più - continua Meloni -. Una memoria che sappiamo essere di tutti gli italiani, che serve a costruire gli anticorpi contro l’indifferenza e l’odio. Una memoria per continuare a combattere, in ogni sua forma, l’antisemitismo”. “E’ quindi un dovere per le istituzioni mantenere viva la memoria - conclude Gualtieri -, per fare in modo che queste cose non accadono più e Roma farà la sua parte in questo -

La razzia al ghetto ebraico

Erano le 5:30 del 16 ottobre 1943 quanbdo in via del Portico di Ottavia, a pochi metri dalla Sinagoga, si radunarono i camion e i soldati addetti delle SS per avviare le operazioni di quello che è passato alla storia come il “sabato nero”. 1259 persone fra uomini, donne, anziani e bambini furono prelevate dalle loro abitazioni come effetto delle leggi razziali emanate in epoca fascista. Dei 1259 catturati quel giorno, 1066 furono condotti nelle camere a gas appena arrivati ad Auschwitz perché ritenuti inabili al lavoro. Solo 16 sopravvissero allo sterminio e tornarono in Italia.