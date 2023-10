"Roma ricorda": gli eventi per commemorare l’80esimo anniversario del rastrellamento del Ghetto

Il 16 ottobre ricorrono ottant’anni dal rastrellamento del Ghetto. Per non dimenticare quella pagina drammatica nella storia del paese, l’amministrazione cittadina, con il contributo del ministero dell’Interno e la collaborazione della Comunità ebraica di Roma, la fondazione Museo della Shoah e l’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) ha previsto un fitto programma di iniziative.

Il calendario di appuntamenti è in realtà partito con qualche giorno di anticipo visto che, alcune iniziative, sono state messe in calendario anche martedì 10 ottobre, giovedì 12 e domenica 15. Ma è lunedì 16 ottobre, la data in cui ricorre il rastrellamento, che si concentra la gran parte della programmazione. La città è infatti interessata, dalla mattina alla sera, da un susseguirsi di eventi finalizzati a coinvolgere tutte le generazioni.

A ricostruire le drammatiche ore del rastrellamento, invece, ci penseranno le voci di Claudio Amendola, Violante Placido e Corrado Augias, gli interpreti del podcast 16 ottobre 1943 in 7 episodi, prodotto dalla Golem Multimedia, con la collaborazione della Fondazione Museo della Shoah che è stato presentato alla stampa giovedì 12 ottobre presso la Casina dei Vallati con la partecipazione di Mario Venezia, David Parenzo, Corrado Augias e Violante Placido. Il progetto è promosso da Fondazione Museo della Shoah ed è sostenuto dalla Banca del Fucino. Il podcast è disponibile gratuitamente su Rai Play Sound.



Gli appuntamenti del 16 ottobre la mattina

Nella mattinata, all'interno delle scuole che hanno aderito, viene proiettato il documentario “La razzia - Roma, 16 ottobre 1943” realizzato dal regista Ruggero Gabbai, scritto da Marcello Pezzetti e Liliana Picciotto e prodotto dalla Fondazione Museo della Shoah, Forma International, in collaborazione con Rai Cinema. Attraverso testimoni, filmati storici dell’Istituto LUCE e di cinegiornali dell’epoca, viene ripercorsa la storia dell’ex ghetto di Roma prima, durante e dopo l’occupazione. Una voce narrante guida il pubblico attraverso le fasi cruciali di questa storia.

Nel corso della mattinata, a partire dalle 9.30 e fino alle 16.30, nei municipi I, II, III e XIII sono organizzati i ““Percorsi di memoria tra le pietre di inciampo”. La partenza è prevista da piazza SS Apostoli, davanti alle pietre dedicate al grande archeologo Ludwig Pollak e alla sua famiglia, per proseguire con il Ghetto, viale Trastevere, via delle Milizie, via Maiella, via Flaminia e via Torlonia. .Davanti a ogni pietra o gruppo di pietre uno storico introduce sul rastrellamento del 16 ottobre e l’occupazione nazista, un attore legge la biografia del deportato o brani sul tema, seguito da interventi teatrali e musicali di Marco Valabrega e Roberto Attias. Saranno presenti, con ruolo attivo, i licei Mamiani e Aristofane con studenti e insegnanti.

In Campidoglio dalle ore 10 alle 13, nella Sala della Protomoteca “Roma racconta la razzia del 16 ottobre 1943” 7 delegazioni di studenti delle scuole superiori rievocano fatti e personaggi delle settimane intercorse tra il 26 settembre, ricatto dell’oro, e il 23 ottobre 1943, apertura delle porte del treno sulla rampa esterna del campo di Birkenau, a partire da una serie di luoghi che ancora oggi raccontano la tragedia del 16 ottobre 1943.

In concomitanza, alle ore 10.30, al Cinema Adriano di Piazza Cavour, viene proiettato per le scuole il film "L'ultima volta che siamo stati bambini", opera prima di Claudio Bisio. Promosso da Città Metropolitana di Roma Capitale e Medusa Film.

Gli appuntamenti del 16 ottobre pomeriggio e sera

Tanti gli appuntamenti in calendario anche nel pomeriggio. Alle ore 15.30 nell’aula magna del rettorato di Roma Tre, in via Ostiense 133b, si svolge il convegno “A ottant’anni dal rastrellamento degli ebrei di Roma”. Alle ore 17.30 da piazza del Campidoglio a Largo 16 Ottobre 1943, si svolge la “Marcia della Memoria”. E’ un appuntamento promosso da Roma Capitale, dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Comunità ebraica di Roma.

Alle ore 19.00, al Portico d’Ottavia, è prevista la cerimonia di commemorazione alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del sindaco Roberto Gualtieri, del rabbino capo Riccardo Di Segni, del presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun e del fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi.

A chiudere la giornata un appuntamento al Teatro Argentina. Alle ore 21 viene messo in scena “Quel giorno. Memorie del 16 ottobre 1943”. I terribili fatti di “quel giorno” rievocati dalle parole dei protagonisti: un bambino di nove anni, una ragazzina alle soglie dell’adolescenza, un ragazzo, una giovane donna, un marito e una moglie. Scritto e diretto da Marco Baliani con Lino Guanciale e Sandra Toffolatti, con la drammaturgia di Maria Maglietta, viene trasmesso in diretta radiofonica su Rai Radio 3. L’ingresso a Teatro è libero fino a esaurimento posti.

Dal 16 ottobre 2023 inoltre, fino al 18 febbraio 2024, nei Musei Capitolini, al palazzo dei Conservatori, è allestita la mostra: “I sommersi. Roma, 16 ottobre 1943”. Si tratta di un percorso espositivo dal forte impatto emotivo con lo scopo di far immergere il visitatore nella dimensione di angoscia, spaesamento e violenza che subirono gli ebrei arrestati. Attraverso dipinti e disegni, fotografie, documenti, giornali, atti e oggetti di vita quotidiana si potranno approfondire le drammatiche vicende dei protagonisti della deportazione, ossia le donne, gli uomini e i moltissimi bambini che da quella tragica giornata furono letteralmente sommersi e a cui si vuole restituire un’identità e un riconoscimento proprio attraverso il ricordo. Curatrici Yael Calò e Lia Toaff.

Gli appuntamenti di martedì 17 e mercoledì 18 ottobre

Gli appuntamenti pensati per commemorare gli 80 anni dal rastrellamento proseguono fino al lunedì 6 novembre. Martedì 17 è previsto uno spettacolo itinerante, alle ore 18, con partenza al Portico d’Ottavia. Prodotto da Ettore Scola nel 2006 , lo spettacolo “13419. La necessità del ritorno” conduce gli spettatori, attraverso le piazze e i vicoli dell’ex ghetto, nelle diverse tappe che portarono al rastrellamento, con musiche dell’epoca e dal racconto di un giovane ebreo romano. Lo spettacolo è limitato a 50 partecipanti e necessita della prenotazione che si può effettuare scrivendo a centrocultura@romaebraica.it.

Sempre nella giornata di martedì, alle ore 18.30 nella “Casa delle Letterature” di piazza dell’Orologio è prevista la presentazione del graphic novel “16 ottobre 1943. Storia di Emanuele che sfuggì al Nazismo” (Mondadori, 2023) di Ernesto Anderle ed Emanuele Di Porto con Marco Caviglia. L'opera, a partire dalla storia di Emanuele Di Porto e di sua madre Virginia Piazza, uccisa all'arrivo a Birkenau il 23 ottobre del 1943, racconta le vite spezzate degli ebrei vittime della barbarie nazista, tra arresti, detenzione e deportazione.

Alle 21 invece alla Biblioteca Arcipelago, di via Benedetto Croce 50 “161043. Canti, musica e memoria ricordando il 16 ottobre 1943” Un racconto tra parole e musica che ha inizio con il rastrellamento, prosegue con il viaggio e arriva al campo di sterminio. Basato sulle testimonianze orali raccolte fra i superstiti e fra coloro che hanno assistito agli eventi di quella giornata, il racconto alterna frammenti audio a brani musicali originali e della tradizione. I canti sono tratti dalla tradizione popolare italiana, europea e internazionale. L’ingresso all’evento, curato dal Circolo Gianni Bosio e dell’Archivio Sonoro Franco Coggiola, è libero fino a esaurimento posti.

Mercoledì 18 ottobre è in programma, alle ore 15, un seminario sulla Memoria e sulla storia della Shoah in Italia Si tiene alle ore 15 all’archivio storico della presidenza della Repubblica ed è collegato alla mostra “I sommersi” dei Musei Capitolini. Approfondisce una serie di aspetti strettamente legati tra loro: una riflessione sul contesto storico del 16 ottobre e sul ricatto dell’oro del 26 settembre 1943, la memoria della deportazione nel corso di ottant’anni fino alle testimonianze contenute all’interno del percorso espositivo, e oggetti e documenti esposti nella mostra, ripensati in un contesto di riflessione storica.

Viaggi della memoria

Fanno parte dell’ampio programma di commemorazioni i due Viaggi della Memoria organizzati nelle giornate del 22, 23 e 24 ottobre proprio per rievocare l’arrivo ad Auschwitz, il 23 ottobre, degli oltre mille ebrei partiti da Roma. Una rappresentanza di studenti, docenti e formatori arriverà con un primo viaggio organizzato dall’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro e dal Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale di Roma Capitale, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, in collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah. Un secondo, alla presenza di testimoni e storici e destinato agli adulti, sarà organizzato dalla Fondazione Museo della Shoah.

Progetti speciali

Nell’arco delle settimane di programmazione, particolare rilevanza sarà riservata al racconto e all’approfondimento storico dei fatti e dei singoli protagonisti. Talvolta anche tramite strumenti inusuali. È il caso dell’iniziativa ideata dal Centro di Cultura della Comunità Ebraica di Roma che intende ripercorrere le drammatiche vicende del piccolo Emanuele Di Porto, scampato la mattina del 16 ottobre al rastrellamento dopo essersi rifugiato sul tram della linea oggi percorsa dal bus 23 e aver ricevuto la protezione dei tranvieri romani.

Dal 10 al 31 ottobre, con il titolo 16 ottobre 1943. Storia del bambino e del tram, 10 vetture bus della linea 23 ricorderanno questa toccante storia attraverso una elaborazione grafica presente su vetrofanie, pendolini e sottotetti e un QR code da cui si potrà scaricare un filmato animato realizzato appositamente per l’occasione. Promosso dalla Fondazione Museo della Shoah, dalla Comunità Ebraica di Roma e in collaborazione con Atac.



Gli altri appuntamenti in programma, previsti da mercoledì 18 ottobre fino a lunedì 6 novembre, sono consultabili nel calendario pubblicato dal comune, raggiungibile dal link “RomaRicorda 16 ottobre1943”.