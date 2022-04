VIDEO | Nazifascismo, 78 anni fa il rastrellamento del Quadraro

Una corona di alloro sotto la targa commemorativa a largo dei Quintili in cui si ricorda che proprio li, al Quadraro, truppe delle SS hanno messo in atto un rastrellamento, casa per casa, a caccia del “nemico”. Tanti quelli che furono prelevati dalle loro abitazioni per essere deportati nei campi di prigionia. La maggior parte di loro non fece più ritorno.

Era il 17 aprile del 1944, 78 anni dopo è il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, a volerlo ricordare con una partecipata cerimonia commemorativa stamattina, venerdì 15 aprile). Accanto a lui l’assessore regionale Massimiliano Valeriani e i presidenti Mauro Caliste (V municipio) e Francesco Laddaga (VII municipio). “Importante ricordare e restare accanto ai familiari delle vittime del Quadraro, un episodio che racconta l’occupazione nazifascista durante la seconda guerra mondiale, ma anche l’epopea della resistenza e della lotta di liberazione - dice il Sindaco Gualtieri -. Importante più che mai in questo momento in cui assistiamo a quanto sta accadendo in Ucraina”. Da largo dei Quintili il corteo raggiunge il monumento dedicato ai deportati del Quadraro all’interno del parco “17 aprile 1944”, già parco di Monte del Grano.

“Abbiamo depositato ieri (giovedì 14 aprile, ndr) una proposta di legge per istituire la Giornata regionale della conservazione della memoria del Rastrellamento del Quadraro, avvenuto 78 anni fa - spiega in una nota la consigliera regionale del Lazio, Marta Bonafoni, capogruppo della Lista civica Zingaretti -. L’obiettivo è quello di mantenere vivo il ricordo di questa tragica pagina della nostra storia, anche attraverso la conoscenza di uno dei suoi protagonisti, don Gioacchino Rey, all’epoca dei fatti parroco di Santa Maria del Buon Consiglio a Roma, che aiutò la lotta clandestina e sostenne le cittadine e i cittadini che cercavano scampo dalle violenze e dalla crudeltà dei nazifascisti”. La proposta vede la firma anche dei consiglieri capogruppo Marta Leonori (Pd), Loreto Marcelli (M5S), Alessandro Capriccioli (+Europa), Paolo Ciani (Centro Solidale/Demos) e Daniele Ognibene (Leu).