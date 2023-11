Roma è una città sempre più povera e diseguale. Presentato il nuovo rapporto Caritas

Sempre più povera, sempre più divisa. Non solo territorialmente, ma anche per nazionalità e anagrafica. Roma peggiora, è un paziente ancora vivo ma in gravi difficoltà da quanto emerge nell'ultimo rapporto sulla povertà realizzato da Caritas Roma e presentato il 13 novembre nella sala Ugo Poletti del Viacariato, a San Giovanni in Laterano.

Il rapporto Caritas sulla povertà a Roma

Uno studio, come spiega il cardinale Angelo De Donatis "che cerca di far emergere la povertà da una prospettiva che va oltre le statistiche, concentrandosi su coloro che non hanno voce". E così Caritas ha raccolto i dati arrivati dai centri di ascolto parrocchiali e dalle mense, dagli empori solidali e dai censimenti Istat, tornando al pubblico (e alla politica presente, con Francesco Rocca e Roberto Gualtieri) un quadro poco rassicurante.

Nel 2022 hanno chiesto aiuto 25mila persone

Il primo dato che colpisce è quello relativo a quanti hanno chiesto aiuto nel corso del 2022 ai centri di ascolto Caritas, disseminati nelle numerose parrocchie capitoline. Un vero record, come sottolinea anche il direttore Giustino Trincia: 25mila persone, il 10% di loro cittadini ucraini in fuga dalla guerra scoppiata a inizio dello scorso anno. Un dato mai raggiunto prima, che ha dato vita a 11.714 progetti strutturati, 411 dei quali direttamente a domicilio. "Impressiona che il 70% delle richieste siano state avanzate - spiega Trincia - per ricevere aiuti di tipo alimentare. E ancora molti hanno difficoltà a pagare le bollette". Quasi il 15% dei richiedenti aiuto, lo ha fatto per la prima volta: nuovi poveri, vittime del post-pandemia, dell'inflazione e del caro energia.

Roma diseguale: il 42% dei redditi sotto ai 15mila euro

D'altronde la ricerca sui redditi delle famiglie romane fornisce diverse risposte alla domanda sul perché sempre più famiglie debbano ricorrere al supporto di enti come Caritas Roma: il 42,4% di chi ha un reddito, guadagna meno di 15mila euro l'anno. Solo il 2,4% supera i 100mila euro e sono coloro che detengono il 17,6% della ricchezza totale. La diseguaglianza di Roma si manifesta anche in questo: gli over 60 (tra i 60 e i 74 anni), sono quelli che più frequentemente hanno redditi superiori ai 35mila euro annui, in tutti i municipi. In I municipio il reddito medio è pari a 41.119 euro, in VI a solamente 17.058 euro. Dati Istat che Caritas fa suoi e utilizza per spiegare cosa sta succedendo, qualcosa che gli operatori e i volontari vivono quotidianamente nei quartieri della città.

Mense per poveri: l'82% degli avventori sono stranieri

Quando si pensa a Caritas, viene naturale pensare alle mense per i poveri e i senza dimora. Ebbene, nel 2022 sono state 9.148 le persone accolte tra Colle Oppio, Ostia e la mensa Don Luigi Di Liegro a via Marsala. Anche qui, le statistiche sono uno schiaffo in faccia: l'82% di chi si è presentato, nel 2022, è rappresentato da stranieri. Un picco assoluto, sottolinea il direttore Caritas Giustino Trincia. L'81% sono uomini, il 7,6% (cioè quasi 700) sono invece minori: "Molti sono stranieri non accompagnati - spiega Allberto Colaiacomo, responsabile della redazione del report - che riusciamo a intercettare e inserire nei progetti, ma molti sono ragazzi in prevalenza sudamericani che vengono il sabato e la domenica, perché le scuole sono chiuse, non possono mangiare a mensa e i genitori quindi li accompagnano da noi". In totale, in un solo anno sono stati serviti 319mila pasti, di cui 178mila a Colle Oppio, 117mila a via Marsala e 23mila a Ostia. A presentarsi per la prima volta per un pasto dignitoso sono stati, l'anno scorso, in 4.092. Quasi la metà del totale.

Sono 11.500 le famiglie che comprano negli empori solidali

C'è poi chi si affida agli empori della solidarietà, negozi di beni di prima necessità gestiti da Caritas e riservati a chi ha redditi estremamente bassi o inesistenti e rischia di non poter fare la spesa normalmente. Nati 15 anni fa, a Roma hanno dato finora sostegno a 11.469 famiglie, cioè 39.229 persone, di cui 18mila minori, che hanno beneficiato della distribuzione di 5.466 tonnellate di merce grazie a donazioni aziendali, raccolte parrocchiali o tramite la circolarità alimentare per il superamento degli sprechi.

Prestazioni sanitarie gratuite: +5% rispetto al 2021

La Diocesi di Roma, è emerso durante la conferenza stampa in Vicariato, promuove nella Capitale quattro servizi in ambito sanitario: il poliambulatorio di Termini, il servizio farmaceutico incluso, il centro odontoiatrico e il servizio di psicoterapia per le vittime di tortura. In totale, nell'arco del 2022 sono state erogate 25mila prestazioni (+5% rispetto al 2021), a favore di 3.441 pazienti, di cui 2.200 nel solo ambulatorio. A presentarsi per la prima volta in assoluto sono stati in 1.900. L'accesso al sistema sanitario nazionale è un tema cruciale per Caritas: "C'è il problema delle liste d'attesa - sottolinea Trincia, seduto al fianco diel governatore del Lazio e assessore alla sanità, Francesco Rocca - che ci portiamo dietro da anni, c'è l'emergenza salute mentale, la carenza di personale, le conseguenze dell'accorpamento dei servizi. Se serve a trovare insieme delle possibili soluzioni per alleviare queste sofferenze, facciamo una conferenza cittadina su questi temi con le famiglie e le associazioni".

I profughi ucraini a Roma

Focus anche sui profughi ucraini presenti a Roma dal marzo 2022: 1.617 incontrati nei centri di ascolto delle parrocchie romane. Quasi 1.400, cioè il 70%, erano alla loro prima visita. Alberto Colaiacomo ha spiegato: "Le richieste principali - dice - sono pacchi e buoni alimentari o accesso alle mense, orientamento al lavoro e pratiche per l'alloggio. Il secondo programma è quello per l'accoglienza diffusa, con 188 profughi ospitati da 15 parrocchie e 26 istituti religiosi in collaborazione con la Prefettura di Roma e con la Protezione civile. Il terzo ha a che fare con la parte sanitaria e con il poliambulatorio Caritas a Termini, vicino all'hub vaccinale: ha intercettato 227 cittadini ucraini per seguire terapie particolari; 72 sono stati invece gli ucraini che, in collaborazione con l'Associazione italiana degli odontoiatri e gli studi aderenti, sono stati curati gratuitamente".

Battaglia al "gioco" d'azzardo

Una delle battaglie più assidue da parte di Caritas è quella contro l'azzardo ("non chiamiamolo più gioco, perché non lo è", esordisce Trincia) e le sue principali conseguenze, cioè la ludopatia e l'indebitamento: "Ci sono migliaia di famiglie che si stanno distruggendo per questo problema - sottolinea il direttore Caritas - e solo nell'area della Città Metropolitana nel 2022 sono state fatte scommesse per 4 miliardi e 962 milioni di euro, 1.763 euro a persona, con predominanza dell'online che cattura moltissimi giovani. Il 5 dicembre 2022 i vescovi del Lazio hanno rivolto un appello ai sindaci, e su questo sarebbe molto importante confrontarci".

A Roma quasi il 20% dei contratti sono precari

Si chiude con la questione lavorativa: a Roma il tasso di occupazione è al 70,6%, cinque punti in più della media nazionale, ma il 18,8% di chi lavora a Roma ha un contratto precario, anche da oltre cinque anni. Il 13,5% ha una retribuzione bassa "con stipendi legali, ma poveri". "Con la Regione Lazio e Roma Capitale - conclude Trincia - abbiamo avviato da inizio 2023 un progetto per il lavoro, 'L'Officina delle opportunità', e nei prossimi mesi avremo modo di fare il punto della situazione".

Gualtieri: "Il Governo taglia 25 milioni a Roma"

"C'è una crescita economica significativa e superiore alla media nazionale di cui Roma beneficia - ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri -, con più occupati, più imprese e più reddito: nonostante questo, però, c'è un aumento della povertà. I dati nazionali del 2022 sono molto preoccupanti, con il numero di persone in povertà in Italia che è più che triplicato dal 2008. E tutto lascia intendere che, nonostante la crescita economica positiva della città, questi dati valgano anche per Roma. Lo studio conferma la necessità di affiancare alle politiche di sostegno alla crescita anche delle politiche specifiche che mettano al centro l'equità e la sostenibilità sociale. Noi stiamo cercando di fare la nostra parte avendo incrementato di 36 milioni i fondi per il sociale e i servizi domiciliari diretti e indiretti. E' stato molto faticoso perché ci misuriamo contemporanteamente con una riduzione delle risorse di Roma Capitale, ma non è comunque sufficiente per i bisogni esistenti: da questo punto di vista, infatti, siamo anche preoccupati che nella legge di bilancio ci sia un taglio per gli enti locali di 200 milioni, che a Roma significa 25 milioni, quasi tutto l'incremento che abbiamo messo sulle politiche sociali. Registriamo drammaticamente la scelta non meditata adeguatamente di cancellare a livello nazionale sia le risorse per il contributo all'affitto sia quelle per la morosità incolpevole".

Rocca: "Con Roma lavoriamo insieme"

"Sia io che il sindaco Gualtieri abbiamo di fronte un lavoro complesso da fare - conferma il presidente della Regione, Francesco Rocca - e questo è uno di quegli ambiti su cui combattiamo fianco a fianco: quando si tratta di combattere la povertà e l'esclusione sociale ci si deve confrontare per individuare soluzioni che possano migliorare la vita della nostra città. Quella della nostra città è una fotografia spietata rispetto all'imponenza della sfida, con differenze di reddito tra Municipi così marcate, quasi il triplo ad esempio tra II e VI Municipio. Una città che non gode delle risorse di cui, da grande capitale, dovrebbe godere. Ad esempio, un trasporto pubblico locale non adeguatamente sostenuto in una città come Roma genera esclusione, difficoltà di accesso ai servizi. E' un trend in crescita negli ultimi anni, e se ho scelto di assumere la responsabilità di fare il presidente della Regione è proprio per combattere ogni forma di esclusione. Stiamo lavorando - continua Rocca toccando il tema del sistema sanitario - su un'organizzazione dell'offerta sanitaria che tenga conto di queste esclusioni, e quindi della necessità di rafforzare alcune aree territoriali in un dialogo con le forze sociali, perché non è accettabile avere nel Lazio strutture sanitarie di una certa dimensione che costano 170 milioni di euro in più rispetto a stesse identiche strutture in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana o Lombardia".