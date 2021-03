Raoul Bova e Manuel Bortuzzo: l'amicizia, le lacrime e l'attesa per il film girato insieme

L’annuncio in diretta, in prima serata su Rai Uno. Manuel Bortuzzo e Rauol Bova hanno raccontato il progetto che li impegnati a raccontare la loro grande passione: il nuoto. L’idea, trasformata in un docu-film, ha visto la partecipazione di altri tre atleti italiani: Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino e Emiliano Brembilla. Si intitola “L’ultima gara” e per ora ancora non si conosce la data di uscita.

“Abbiamo un piccolo progettino che vorrei raccontassimo qui insieme, iniziato ormai quasi due anni fa” ha detto Manuel Bortuzzo ospite di Serena Rossi al programma ‘Una Canzone segreta”.

Il nuotatore trevigiano, impegnato al polo natatorio di Ostia, fu raggiunto da un colpo di pistola al fianco nel febbraio del 2019, in piazza Eschilo, all’AXA: quella notte il sogno di partecipare alle Olimpiadi che il giovane nuotatore covava da tempo si infranse per sempre. La sua forza di volontà, la sua grinta e la sua determinazione hanno fatto di Manuel un esempio di coraggio, da quella notte in poi diventando per tanti un punto di riferimento.

La sua storia non ha lasciato indifferente Raoul Bova, attore italiano con un passato da nuotatore. Dalla loro conoscenza e dalla loro amicizia è nato il progetto intitolato ‘L’ultima gara’ che i due hanno anticipato sul palco di Rai Uno venerdì sera. Un film che ha un solo protagonista: il nuoto, perché come aveva detto lo stesso Bova due anni fa: “Il nuoto è troppo particolare e per raccontarlo bisogna conoscerlo”. A fare da sfondo alla pellicola, a metà tra un lungometraggio e un documentario è il lago del Salto, uno dei più grandi laghi artificiali della provincia di Rieti.