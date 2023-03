Roma combatte il randagismo con adozioni di cani e gatti da parte dei centri anziani

Combattere il randagismo migliorando la tutela e la dignità degli animali e allo stesso tempo la qualità della vita degli anziani, è uno degli obiettivi di Roma Capitale con il nuovo progetto, in fase sperimentale, che prevede l'adozione di cani e gatti dei canili e gattili di Roma da parte degli ospiti dei centri anziani.

Secondo il Comune l’adozione porterebbe dei vantaggi sia all’animale che alla persona anziana per quanto riguardo il livello di qualità di vita che dal punto di vista emotivo e relazionale. L’iniziativa nasce dai dati che mostrano come sempre meno animali dei canili vengono adottati e per combattere la solitudine delle persone dei centri anziani.

L’iniziativa è un lavoro di squadra fra l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi e l’assessora alle Politiche Sociali Barbara Funari.

“Gli animali possono, con la loro presenza, arricchire la vita affettiva e alleviare la solitudine di tante persone con benefici anche sulla loro socialità, sulle loro capacità di relazione e di accudimento, migliorando così la qualità della vita di entrambi, anziani e cani" dichiara l’assessora Alfonsi. Sulla stessa linea l’assessora Funari che sottolinea: “Un compagno a quattro zampe ha un impatto positivo sulla salute e sull'umore. Per questo motivo abbiamo voluto favorire la presenza di animali domestici in alcune residenze, aiutando gli anziani e allo stesso tempo quegli animali che hanno minori possibilità di trovare una famiglia".