Rally di Roma Capitale, venerdì la partenza da Castel Sant'Angelo: le modifiche alla viabilità

Torna, dal 22 al 24 luglio, il Rally di Roma Capitale. Venerdì, dalle 19, da Castel Sant’Angelo partirà la Roma Parade, una passeggiata per il centro città. A seguire, in zona Colosseo, a Colle Oppio, è prevista un'esibizione. Dopo il Colosseo la gara proseguirà tra Fiuggi e il frusinate nelle giornate di sabato e domenica.

Il programma del Rally di Roma Capitale 2022

Il programma dell'edizione 2022 partirà alle 19 di venerdì 22 luglio da Castel Sant'Angelo. Tutte le vetture affrontano la Roma Parade, una passeggiata per il centro della Città Eterna. Subito dopo scatterà la prova spettacolo al Colosseo che accenderà finalmente i riflettori sull'aspetto sportivo. La prova speciale di apertura si svolge nella zona di Colle Oppio con il percorso che segue le orme del grande successo delle Terme di Caracalla che hanno contraddistinto la scorsa edizione.

Il percorso del rally di Roma 2022 rispetto al passato è stato in gran parte rivisto. Sabato 23 la prima tappa con sei prove speciali. Ad aprire il rally la 'Roccasecca-Colle San Magno', la più corta della gara con 5.50 km, seguita dalla 'Santopadre-Fontana Liri' di ben 29.08 km, tratto cronometrato principe della prima giornata. Terza speciale è la 'Guarcino-Altipiani' di 11.85 km. Ciascuna prova viene ripetuta per due volte, con il riordino e l’assistenza a Fiuggi a metà giornata.

Domenica 24 sono in programma altre sei speciali (tre per due passaggi) con la nuova 'Fiuggi' di 6.45 km in apertura e poi in chiusura come Power Stage, dato che nel nuovo regolamento FIA ERC è previsto come nel WRC un tratto cronometrato per attribuire punti bonus. Le altre prove sono la 'Affile-Bellegra' di 7.34 km e una lunghissima 'Cave-Subiaco' di ben 32.50 km, una delle speciali più lunghe dell’intero campionato. L'arrivo, a Fiuggi, è in programma dalle ore 17.

Le strade chiuse

Per consentire lo svolgimento del Rally, il gabinetto del sindaco ha richiesto l’istituzione di una particolare disciplina di traffico provvisoria di divieto di fermata in Piazza Adriana, Largo Mutilati ed Invalidi di Guerra e in Piazza dei Tribunali. Il piazza Adriana è stato disposto il divieto di fermata eccetto i mezzi autorizzati, dal civico 1 fino a Largo dei Mutilati ed Invalidi di Guerra, lato fossato. Stessa cosa in Largo Mutilati ed Invalidi di Guerra eccetto i mezzi autorizzati, fino a Lungotevere Castello e in piazza dei Tribunali eccetto i mezzi autorizzati, da Ponte Umberto I fino a Lungotevere Castello, lato Tevere.

In viale del Monte Oppio è stata disposta la chiusura al transito veicolare, nel tratto compreso tra via delle Terme di Traiano e via delle Terme di Tito. In viale delle Terme di Tito chiusura al transito agli autobus ed ai veicoli di massa a pieno carico superiore ai 3,5 t.. In via Nicola Salvi direzione obbligatoria diritto agliautobus ed ai veicoli di massa a pieno carico superiore ai 3,5 t. all'intersezione con via delle Terme di Tito. Stesso discorso in via Equizia. In viale del Monte Oppio è stata disposta anche la direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con via delle Terme di Traiano, per la corrente veicolare proveniente da via Equizia.