Coronavirus, Raggi positiva al Covid: "Sono asintomatica. Resto in autoisolamento"

La sindaca di Roma Virginia Raggi è positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo è stata lei stessa nella serata di ieri con un post su Facebook: "Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre".

Sempre nella giornata del 4 novembre, Raggi aveva diffuso un altro messaggio sui social, questo antecedente l'esisto del tampone: "Voglio informavi che la scorsa settimana sono stata in contatto con una persona risultata oggi positiva al Covid-19. Ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli. Voglio tranquillizzarvi: sto bene. Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione". Quindi l'annuncio della positività al Covid.