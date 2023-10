Guerra in Medio Oriente, a Roma rafforzata la vigilanza su sinagoghe e obiettivi sensibili

La questura di Roma ha rafforzato i servizi di sicurezza a tutela degli obiettivi sensibili israeliani, palestinesi ed ebraici nella Capitale, dopo gli attacchi da parte di Hamas a Israele. Di fatto i servizi di prevenzione e controllo verranno aumenti fuori dalla Sinagoga di Roma, nella zona del Ghetto e anche nelle aree del museo e della cultura ebraica, ma non solo.

Controlli speciali anche nelle zone dei cassonetti Ama, e attenzione particolare verrà data sulle auto in divieto di sosta o parcheggiate in doppia fila nelle zone sensibili di Roma e della provincia. Fari anche sulle scuole, le banche, le ambasciate e le sedi diplomatiche. Allertati, oltre la polizia di Stato, anche i carabinieri, la finanze e la polizia locale. Il tutto per limitare al massimo eventuali momenti di tensione o iniziative di facinorosi.

La giornata al Ghetto

Nella giornata di oggi, nel frattempo i turisti hanno affollato i dehors al ghetto ebraico di Roma, dove sono chiuse come ogni sabato per lo Shabbat le attività di cucina kosher mentre sono aperti i ristoranti che servono specialità romane. Nelle vie del ghetto si sono visti sfilare diversi gruppi di stranieri che si sono fermati ad ammirare il quartiere e la sinagoga, presidiata, come sempre, dalle forze dell'ordine.

"Razzo sulla casa di mio fratello"

Drammatica la testimonianza di Alon Bar, l'ambasciatore italiano a Roma: "L'appartamento contrassegnato in verde è l'appartamento di mio fratello a Tel Aviv: è stato colpito questa mattina da un razzo lanciato dai terroristi di Hamas. La famiglia sta bene. Il terrorismo non prevarrà", ha scritto su X postando immagini dell'interno dell'appartamento colpito e danneggiato.