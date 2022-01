Raduno dei no vax alle porte di Roma verso il divieto. L'Anpi: "No all'addestramento paramilitare fascista"

Una "Woodstock della resistenza e della libertà". Un campo Hobbit, ossia un'area ispirata alle manifestazioni di estrema destra organizzate dal Msi, con macchine, furgoni, trattori, camper, per radunare più persone possibili. Una adunata che, negli ultimi giorni, l'organizzato e leader del Fronte di Liberazione nazionale Nicola Franzoni, da giorni sta diffondendo sui social tra i suoi adepti contrari al vaccino anti covid.

L'idea, stando ai video diffusi da Franzoni stesso su Telegram, è quella di organizzare il maxi raduno degli estremisti no vax e dei negazionisti del coronavirus, per mettere insieme "l'esercito", per "addestrare alla resistenza i non vaccinati" e lanciare "la sfida" al Governo. Se i suoi programmi andassero in porto, dal 10 al 13 febbraio ai Pratoni del Vivaro, a Rocca di Papa andrà in scena lo show di chi è contro alle misure per limitare il contagio da coronavirus.

Prefettura verso il no al raduno dei no vax

La "resistenza dei non vaccinati", come racconta lo stesso Franzoni già in perlustrazione nel terreno scelto, però potrebbe non andare in scena. L'uomo noto per le sue posizioni di estrema destra e per le sue teorie complottistiche, dopo la presa di posizione della sindaca di Rocca di Papa Veronica Cimino, che ha ribadito di non voler affatto consentire il nulla osta per l'iniziativa, dovrà fare i conti anche con il probabile "no" del prefetto di Roma Matteo Piantedosi.

Secondo quanto appreso da RomaToday, infatti, il numero uno di palazzo Valentini è pronto a firmare l'atto per vietare il raduno no vax ai pratoni del Vivaro. Ma non solo. Secondo fonti della prefettura, l'iniziativa è già stata oggetto di alcune riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. In particolare se n'è discusso alla riunione di stamattina. L'indirizzo del Prefetto è quello di vietare l'evento così come analoghe iniziative che violino la normativa anticovid consentendo assembramenti incontrollati di persone.

L'Anpi: "Preoccupati per la matrice neofascista"

In sostanza, la "Woodstock" della resistenza dei no vax non si farà. Né ai pratoni nel Vivaro, né altrove. In giornata, a condannare duramente l'iniziativa era stata anche l'Anpi di Roma e dei Castelli Romani: "Siamo preoccupati per il raduno dei no vax e per quello che potrebbe significare in termini di nuovi contagi e d'ordine pubblico, nonché per la matrice neofascista trapelata dagli organizzatori del raduno".

"La libertà di manifestazione e di riunione è sacrosanta, ma non quando rischia di minacciare la sicurezza altrui e quando è contraria ai principi democratici e di convivenza civile propri dell'ordinamento repubblicano. Basandoci sui precedenti di simili raduni che hanno visto la partecipazione cospicua di forze politiche e personaggi provenienti dagli ambienti neofascisti e su alcune comunicazioni degli organizzatori (come quelle che invitano a portare mezzi pesanti ed annunciano un addestramento "paramilitare"), nonché e non da ultimo sui dati epidemiologici attuali, riteniamo che questo raduno non possa che rappresentare un pericolo per la sicurezza di tutti gli abitanti della zona dei Castelli Romani. Chiediamo un celere intervento della prefettura e del ministero dell'Interno".