"Il tuo quartiere non è una discarica": raccolte oltre 200 tonnellate di rifiuti ingombranti

Oltre 200 tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti raccolti in occasione della giornata ‘Il tuo quartiere non è una discarica’. L’iniziativa, promossa da Ama e Tgr Lazio, si è svolta nei municipi dispari. Il prossimo appuntamento è fissato al prossimo 19 dicembre nei municipi pari.

Nella stessa giornata, Ama ha partecipato alla tredicesima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), in programma dal 20 al 28 novembre. In numerose postazioni, i cittadini hanno potuto disfarsi, oltre che dei materiali ingombranti, anche di beni dismessi ancora riutilizzabili grazie alla presenza dei volontari delle realtà associative locali impegnate con AMA nella realizzazione di attività e progetti per la prevenzione della produzione dei rifiuti e l'incentivazione al riuso.

Durante l’iniziativa, i cittadini hanno anche potuto consegnare libri alle associazioni Libra e Nuova Acropoli, vecchie biciclette o parti di esse all’associazione Ciclonauti, ausili per persone con disabilità all’associazione Joni and Friends Italia e vecchi cellulari e tablet alla cooperativa sociale W.A.Y.S. onlus.