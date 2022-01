“Il tuo quartiere non è una discarica”: raccolte 120 tonnellate di ingombranti

Oltre 120 tonnellate di materiali consegnate nella mattinata del 16 gennaio nelle 27 postazioni (tra ecostazioni mobili e centri di raccolta) messe a disposizione dei residenti nei municipi dispari.

E’ ripresa quindi la campagna, la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, la raccolta straordinaria di rifiuti urbani e ingombranti organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio che giunge quest’anno alla ventitreesima edizione consecutiva. Quello svoltosi il 16 gennaio ha rappresentato il primo degli appuntamenti previsti per l’anno 2022.

Nei vari siti di conferimento sono stati raccolti e differenziati secondo la categoria merceologia (legno, ferro, plastica, altri metalli) i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc), i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) e altri materiali particolari (come pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi).

In via Pupella Maggio a Porte di Roma è stata allestita per la prima volta una nuova ecostazione per i cittadini del III municipio. Anche i Centri di Raccolta fissi sono rimasti aperti con orario domenicale, compresi tutti quelli attivi nei municipi pari. Tutti i materiali verranno avviati alle rispettive filiere di recupero. In alcune ecostazioni, poi, grazie alla presenza del “volontari del riuso”, i cittadini hanno potuto consegnare anche libri usati all’associazione culturale Nuova Acropoli, vecchie biciclette o parti di esse all’associazione Ciclonauti e vecchi cellulari e tablet alla cooperativa sociale W.A.Y.S. onlus.

A tutela della sicurezza di utenti, volontari e lavoratori tutte le operazioni di raccolta si sono svolte, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, con accessi scaglionati di veicoli e persone e rispetto del distanziamento.

“Il tuo quartiere non è una discarica” tornerà domenica 13 febbraio nei municipi pari . Nel raccomandare ai cittadini di conferire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto AMA ricorda come sempre che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra. Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta aziendali, aperti tutti i giorni, domenica compresa, e dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web aziendale.