Raccolte per l'Ucraina a Roma: dove portare medicine, cibo e vestiti

Sono partiti nella giornata di ieri, in direzione est Europa (confine romeno per la precisione, ndr), i primi pullman carichi di beni di prima necessità per la popolazione ucraina raccolti a Roma. Dopo le file (infinite) di domeniche per lasciare il proprio contributo presso la parrocchia di Santa Sofia in via di Boccea 478, in città si moltiplicano le raccolte. Tre sono quelle portate avanti direttamente dalla comunità ucraina ed hanno come riferimento di negozi con i colori della bandiera ucraina

I punti di raccolta si trovano a Montesacro, in via Nomentana 633a, a Primavalle via Enio Bonifazi 8a e Subaugusta in via Sestio Calvino 32. Tanti anche qui i romani che stanno arrivando con generi alimentari, vestiti e farmaci. I proprietari sono a caccia di depositi per poter portare la roba e, una volta trovato, verrà reso pubblico l'indirizzo.

Cosa serve?

"In questo momento più che cibo o vestiti - spiega a RomaToday Oles Horodetskyy, attivista di dell’Associazione cristiana degli ucraini - servono soprattutto farmaci. L'appello è a far riferimento a quei tre indirizzi, oltre che alla parrocchia di Santa Sofia, la più grande a Roma".

La raccolta dell'associazione Salvabebè-Salvamamme: cosa serve

Anche l’Associazione Salvabebè-Salvamamme ha organizzato una raccolta di generi di prima necessità attiva da lunedì 28 febbraio sino a mercoledì 2 marzo dalle 10 alle 17 in via Giacomo Raffaelli, sede operativa dell’associazione, dove resterà parcheggiato il mezzo con il logo. Associazione Salvabebè - Salvamamme con l'Associazione Rumeni in Italia, per la raccolta di generi di prima necessità a favore dei profughi dall'Ucraina. La richiesta è di alimenti a lunga conservazione e a lunga scadenza e non deperibili, capi invernali nuovi o in perfette condizioni (tra cui giacconi pesanti, coperte), prodotti per l’igiene per bambini (pannolini, bagnoschiuma) e per gli adulti (pannoloni), biancheria nuova personale (mutande, calzettoni, pigiami, asciugamani), coperte e lenzuola, abbigliamento invernale (sciarpe, maglioni, cappotti, piumoni, vestiario, scarpe pesanti), che devono essere nuovi o comunque in perfette condiziono e imbustati singolarmente.

La raccolta di Ecoitaliasolidale

L'associazione Ecoitaliasolidale organizza la “Tenda della Solidarietà” nel quartiere Marconi di Roma, dalle 17 alle 19.30 in Viale Marconi, angolo Via Francesco Grimaldi. Seguirà il prossimo sabato 5 marzo con un altro punto di raccolta nel centro storico di Ostia Antica a Piazza Gregoriopoli.



Articolo in aggiornamento