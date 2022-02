Rifiuti ingombranti, 26 e 27 febbraio raccolta straordinaria di Ama in quattro municipi: tutte le informazioni

Raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti da parte di Ama sabato 26 e domenica 27 febbraio, grazie alla dislocazione di postazioni mobili. Il tutto gratuitamente. Ad essere interessati dall'iniziativa saranno i municipi V, VIII, XI e XV. Gli utenti potranno portare rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici e altri materiali non conferibili nei normali cassonetti stradali.

Per quanto riguarda la giornata del 26, a partire dalle 8 le postazioni si troveranno in via Pietro Silva tra largo Pettazzoni e via Anton Ludovico Antinori nel V, mentre domenica 27 sempre dalle 8 in via dell'Accademia Peloritana (VIII), via Lanfranco Maroi e Lungotevere Pietra Papa (XI) via Marino Dalmonte a Cesano (XV).

Nei punti di raccolta dell'VIII, XI e XV municipio i cittadini potranno consegnare anche rifiuti che vengono normalmente presi dalle isole ecologiche fisse, ovvero legno, metallo, divani, materassi, raee (tutte le tipologie a uso domestico), batteria dell'auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner delle stampanti. Non saranno ammessi inerti, calcinacci e olio motore.

Ama ricorda inoltre che al di fuori dei centri mobili previsti durante le giornate di raccolta straordinaria, tutti i rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici possono essere portati nei centri di raccolta aperti sul territorio oppure è possibile chiedere il servizio "Riciclacasa", gratuito fino a 2 metri cubi di volume, prenotando allo 060606 o dal sito della municipalizzata www.amaroma.it, selezionando la tipologia di materiale oltre a data e orario del ritiro.