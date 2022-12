"Il tuo quartiere non è una discarica": ultimo appuntamento dell'anno

Ultimo appuntamento del 2022 dedicato alla raccolta di rifiuti ingombranti e delle apparecchiature elettroniche, con la campagna “il tuo quartiere non è una discarica”.

Ecostazioni e centri raccolta

La raccolta straordinaria, e gratuita, organizzata ad Ama in collaborazione con il TGR Lazio, è prevista nella gioranta di domenica 11 dicembre. Per l’occasione gli utenti, oltre a poter conteare sui centri di raccolta fissi, aperti anche nei municipi dispari, hanno a disposizione anche 10 ecostazioni mobili temporanee nei municipi pari. Le postazioni abitualmente presenti in viale della XVII Olimpiade (II Municipio) e via dell’Accademia Peloritana (VIII municipio) in questa occasione saranno allestite rispettivamente in via Austria e in piazzale del Caravaggio vista la concomitanza con delle manifestazioni natalizie.

Anche per la domenica dell’11 dicembre si rinnova la collaborazione tra l’azienda e i “volontari del riuso” con la presenza, in alcune ecostazioni, di associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore che promuovono progetti e iniziative volte al riutilizzo dei beni.

I rifiuti da conferire

Presso tutti i punti di raccolta i romani potranno consegnare come di consueto i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). Nelle postazioni di via Francesco Caltagirone, via Ambrogio Necchi e via Luisa Spagnoli saranno inoltre presenti Centri di Raccolta mobili presso cui conferire anche oli vegetali esausti, pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi. Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

Libri, biciclette e giocattoli

In alcuni siti i cittadini, grazie alla presenza dei volontari, avranno la possibilità di consegnare anche libri usati (esclusi testi scolastici ed enciclopedie) all’associazione culturale Libra, vecchie biciclette o parti di esse alle associazioni Ciclonauti e Bike4City, ausili o protesi sanitarie all’associazione Joni and Friends Italia, vecchi cellulari e tablet (purché ancora funzionanti) alla cooperativa sociale W.A.Y.S. onlus e, infine, giocattoli e accessori per l’infanzia all’associazione Mbolo Insieme.



In tutte le postazioni di raccolta, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, saranno adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori, attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. AMA per questo invita a recarsi sul posto entro le 12.

Ecostazioni dove trovarle

Municipio II Eco-stazione Via Austria -Villaggio Olimpico (area parcheggio)

MunicipioIV Eco-stazione Via Sirio Solazzi (area mercato)

MunicipioVI Eco-stazione Via Francesco Caltagirone (area parcheggio)

MunicipioVI Eco-stazione Via Ambrogio Necchi (area parcheggio Stazione Grotte Celoni)

MunicipioVIII Eco-stazione V Piazzale del Caravaggio (Area Parcheggio)

MunicipioX Eco-stazione Via Dragone angolo via Bedizzole (area parcheggio)

MunicipioXII Eco-stazione Via San Giovanni Eudes (angolo via della Pisana)

MunicipioXII Eco-stazione Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81)

MunicipioXIV Eco-stazione Via Ruggero Orlando (fronte civico 78)

MunicipioXIV Eco-stazione Via Luisa Spagnoli/angolo via Vivi Gioi