Rifiuti, domenica raccolta straordinaria di ingombranti: i municipi interessati

Raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti domenica 3 ottobre. L’iniziativa, promossa da Ama, coinvolge i municipi VI, XII, XV e si svolge dalle ore 8.00 alle ore 11.30. In questa fascia oraria sarà possibile conferire tutti i materiali non conferibili nei cassonetti. Tre le postazioni adibite al conferimento.

L’appuntamento per i cittadini è alle ore 8 in via Ambrogio Necchi (area parcheggio Metro C fermata Grotte Celoni – municipio VI), in via San Giovanni Eudes (angolo via della Pisana - municipio XII) e in viale Cortina d’Ampezzo, 256 (area parcheggio Istituto S, Giuseppe Calasanzio, municipio XV). Nelle postazioni di via Ambrogio Necchi e via Cortina d’Ampezzo, verrà anche posizionato un “centro di raccolta mobile”, oltre a contenitori ad hoc per i materiali più voluminosi, presso cui si potranno consegnare alcuni di quei rifiuti normalmente accolti anche presso i centri di raccolta aziendali fissi.

Si potranno conferire oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner. Per motivi logistici non sarà possibile conferire inerti e calcinacci.

Inoltre, per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che, per dimensioni e tipologia, non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali, è possibile ricorrere anche ai Centri di Raccolta aperti sul territorio e al servizio “Riciclacasa”, gratuito fino a 2 metri cubi, fornito su appuntamento.