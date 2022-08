Raccolta straordinaria di ingombranti ed elettronici in 3 municipi

La raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti non si ferma neanche in pieno agosto. Domenica 21 agosto Ama allestirà 3 ecostazioni per la raccolta differenziata straordinaria gratuita di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici nei municipi VI, VIII e XIII.

L’appuntamento per i cittadini è a partire dalle ore 8, in via Ambrogio Necchi – area parcheggio (VI Municipio), via Benedetto Croce (area interna sede VIII Municipio), via Francesco Albergotti – area parcheggio (XIII Municipio). Si potranno consegnare i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori).

In tutte le postazioni verrà anche posizionato un “centro di raccolta mobile” presso cui si potranno consegnare alcuni di quei rifiuti normalmente accolti anche presso i centri di raccolta aziendali fissi. I privati cittadini potranno infatti conferire oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner. Per motivi logistici non sarà possibile conferire inerti, calcinacci e olio motore.