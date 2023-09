Torna la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti nei municipi dispari

Domenica 17 settembre 2023 dalle ore 08:00 alle 12:00 dopo la pausa estiva ritorna la raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti ingombranti “Ama il Tuo Quartiere - Le Giornate del Riciclo”.

L’iniziativa ripartirà coinvolgendo nella giornata di domenica i municipi dispari della Capitale con 14 eco-stazioni temporanee che affiancheranno i Centri di Raccolta che saranno attivi anche nei municipi pari.

Nelle postazioni i cittadini potranno consegnare i rifiuti ingombranti (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i cosiddetti RAEE, vale a dire apparecchiature elettriche o elettroniche (computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). Tutte le postazioni sono attrezzate anche per la ricezione di oli da cucina esausti mentre nelle eco-stazioni di piazzale Clodio, via Anagnina e via Vincenzo Tieri saranno inoltre presenti Centri di Raccolta Mobili presso cui conferire anche pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi. Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

In alcune postazioni saranno presenti anche associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del terzo settore pronti a promuovere al riutilizzo dei beni usati. A loro i cittadini potranno dare gli oggetti ancora in buono stato e riciclabili come vecchie biciclette o vecchi cellulari o tablet ancora funzionanti.