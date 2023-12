Avviata a Roma la raccolta delle sigarette elettroniche usate

Nella Capitale è stato avviato il progetto RECYCLE-CIG, che prevede la raccolta organizzata delle sigarette elettroniche presso alcune tabaccherie cittadine.

A Roma sono già attivi 1.009 box presso le tabaccherie aderenti al progettodove i fumatori possono inserire il dispositivo usato senza obbligo di acquistarne uno nuovo. Un modo semplice e pratico per gettare i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Per scoprire il punto vendita col box più vicino, il consumatore può consultare la mappa interattiva dell’App Logista per te, scaricabile in maniera gratuita dagli store online.

Il progetto è infatti ideato e realizzato da Logista Italia in collaborazione con Federazione Italiana Tabaccai (FIT), e sancita da un Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente e il suo obiettivo è quello di è quello di organizzare una raccolta differenziata di sigarette elettroniche monouso e dispositivi ricaricabili giunti a fine ciclo di vita coinvolgendo tutte le tabaccherie di Roma e d’Italia. Per la precisione per ogni milione di pezzi ritirati, possono essere recuperate 40 tonnellate di batterie, 36 tonnellate di plastica, 15 tonnellate di altri materiali, tra cui il prezioso alluminio.

Federico Rella, Vice Presidente e Direttore Corporate Affairs di Logista Italia afferma: “A poche settimane dall’avvio dell’iniziativa abbiamo riscontri al di là delle attese, sia per quanto riguarda le adesioni delle rivendite, sia per il favore con cui il ritiro dei dispositivi è stato accolto dai consumatori di Roma e di Milano, dove, attraverso il nostro customer care, il sito e la App, stanno arrivando già le prime richiesta di ritiro di contenitori riempiti. Il progetto rientra nel programma di sostenibilità che Logista sta integrando in tutte le proprie attività. RECYCLE-CIG rappresenta un esempio concreto di filiera distributiva sostenibile e produrrà un sensibile contributo alla riduzione dell’impatto ambientale, con importanti effetti positivi anche da un punto di vista economico per la comunità”.