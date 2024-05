Tre giorni di raccolte Raee in 46 scuole di Roma: consegnati 50 metri cubi di materiali

Cinquanta metri cubi di Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) raccolti in tre giorni in 46 scuole di Roma. È il bilancio del progetto lanciato da Ama con la collaborazione dell’assessorato all’Ambiente e di quello alla Scuola del Comune di Roma. L’iniziativa è stata illustrata nella mattina di giovedì 30 maggio all’istituto comprensivo Gianicolo alla presenza delle assessore Sabrina Alfonsi (Ambiente) e Claudia Pratelli (Scuola) e del direttore generale di Ama, Alessandro Filippi.

Dai tablet ai pc: 50 metri cubi di Raee raccolti

Secondo le prime stime nel corso dei tre giorni (28,29 e 30 maggio) sono stati raccolti circa 50 metri cubi di Raee di taglia piccola e media che sono stati ritirati dal personale di Ama. Tra i materiali recuperati figurano: schermi sia piatti che a tubo catodico, computer fissi e portatili, stampanti, modem, mouse, tastiere, tablet, telefoni e telefonini. Dalla raccolta sono stati esclusi Raee di grossa taglia come le lavagne interattive multimediali (Lim) e i condizionatori oltre a rifiuti ingombranti e mobilio. Per l’assessora Alfonsi “il duplice obiettivo è quello di implementare il recupero di questa specifica tipologia di materiali e al contempo diffondere nella coscienza delle giovani generazioni la consapevolezza di quanto sia importante conferire correttamente questi oggetti”.

Pratelli: “Un investimento sul futuro”

Secondo l’assessora Pratelli, iniziative come queste rappresentano “un investimento fondamentale sia sul presente che, soprattutto, sul futuro, perché ci aiutano a formare cittadini consapevoli e responsabili”. Mentre il dg di Ama ha sottolineato gli effetti devastanti che gli apparecchi elettronici arrivati a fine vita possono avere sull’ambiente se “abbandonati in modo scorretto e indiscriminato”.

Le scuole coinvolte

Al progetto hanno preso parte 46 scuole, provenienti da tutti i municipi di Roma. L’obiettivo, ora, è organizzare altre giornate, arrivando a coinvolgere tutti gli istituti della città. A questa prima tre giorni hanno partecipato, in particolare, i seguenti istituti: Cairoli, Biocca e Baccarini (Municipio I); Settembrini via Volsinio e Sinopoli Ferrini (Municipio II); via Val Maggia, Carlo Levi e Renato Fucini (Municipio III); Nicolai, Ennio Morricone e Piero Angela (Municipio IV); via dei Sesami, Fausto Cecconi e Artemisia Gentileschi (Municipio V); Francesca Morvillo, Casale del Finocchio e Castelverde (Municipio VI); Stabilini, Rita Levi Montalcini e Parco degli Acquedotti (Municipio VII); Dalla Chiesa, Poggiali Spizzichino e via Pincherle (Municipio VIII); Pallavicini, Matteo Ricci e Tacito Guareschi (Municipio IX); Sangallo; Ulpio Traiano e Mozart (Municipio X); Gramsci, Fratelli Cervi e Bagnera (Municipio XI); Gianicolo, Lodi e Forlanini (Municipio XII); Capozzi, Largo San Pio V e San Francesco D’Assisi (Municipio XIII); Dionigio Romeo Chiodi, Abbado e Enzo Biagi (Municipio XIV); Vibio Mariano, Parco di Veio, Trionfale e Baccano (Municipio XV).