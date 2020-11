Il tuo quartiere non è una discarica: nei municipi dispari si va in deroga al blocco del traffico

I romani avranno la possibilità di conferire correttamente i rifiuti che non vanno gettati nei cassonetti, come quelli ingombranti, le vernici, le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), direttamente nelle stazioni di raccolta dei rifiuti. Per farlo, è stata prevista una deroga ai divieti di circolazione imposti dalla domenica ecologica. A condizione che il tragitto in auto sia legato alla fruizione della campagna.

Una deroga alla domenica ecologica

I cittadini che devono raggiungere le stazioni presenti nella fascia verde dei Municipi dispari, nel corso della mattinata di domenica e più precisamente tra le 8 e le 13, potranno circolare. Ma solo per raggiungere uno dei 23 siti di raccolta, vale a dire le 16 ecostazioni mobili allestite per l’occasione ed i centri raccolta.

Le stazioni della fascia verde

In base a quanto disposto dall’ordinanza della Sindaca di Roma numero 223 del 12 novembre, i cittadini potranno avvalersi della deroga per raggiungere anche le postazioni di raccolta situate all’interno della fascia verde (piazza Garibaldi, piazzale Clodio, piazza del Tempio di Diana, via Rovigno d’Istria, via Anzio, largo Montanari, lungotevere di Pietra Papa, largo Clemente Micara).

Il giustificativo da esibire

Il personale AMA rilascerà agli utenti, cui si raccomanda comunque di utilizzare la postazione di raccolta più vicina a casa, un modulo che riporta l’ora di arrivo e la targa dell’autoveicolo. Servirà a certificare l’avvenuto conferimento dei materiali e varrà quindi a tutti gli effetti come giustificativo da esibire in caso di controlli. Il modulo, chiaramente, potrà essere utilizzato esclusivamente per fare rientro alla propria abitazione.

Anche i Centri di Raccolta aziendali situati nei municipi pari saranno aperti con orario domenicale. Per informazioni sull’iniziativa e sui siti coinvolti, i cittadini possono visitare il sito dell'Ama oppure possono contattare la Sala Operativa della municipalizzata ai rifiuti al tel. 0651693339/3340/3341.