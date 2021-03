Zona rossa e blocco del traffico non fermano “Il tuo quartiere non è una discarica”: raccolte oltre 120 tonnellate di rifiuti ingombranti

Zona rossa e blocco del traffico non fermano la tutela dell’ambiente. Ammontano a oltre 120 le tonnellate di rifiuti urbani, ingombranti, elettronici e particolari raccolte questa mattina nelle 16 postazioni messe a disposizione nei municipi dispari della Capitale nel corso della campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio. Lo comunica Ama in una nota.

Ai cittadini è stata data la possibilità di raggiungere i vari siti di conferimento grazie alla deroga (concessa esclusivamente per fruire dell’iniziativa) alle limitazioni della circolazione di persone e veicoli previste anche dal blocco del traffico privato all’interno della fascia verde disposto per la giornata odierna. A tutela della sicurezza di utenti e lavoratori le operazioni di raccolta si sono svolte come sempre con accessi scaglionati e rispetto del distanziamento.

“Grazie alla collaborazione e al supporto di Roma Capitale, dell’assessore all’Ambiente Katia Ziantoni, della Polizia Locale e della Questura abbiamo potuto consentire ai romani di partecipare a questo appuntamento, programmato da tempo, garantendo così un servizio per la collettività – sottolinea l’Amministratore Unico di AMA Stefano Zaghis – La possibilità per gli utenti di smaltire correttamente questi materiali attraverso tutti i canali gratuiti messi a disposizione dall’azienda rappresenta un importante strumento contrasto ai fenomeni di scarico abusivo che, purtroppo, continuiamo a riscontrare in molte aree della città. Per questo ringrazio anche i cittadini che, nonostante la fase complessa e delicata che stiamo attraversando, hanno risposto ancora una volta positivamente a questa campagna di sensibilizzazione e raccolta straordinaria”.

“Il tuo quartiere non è una discarica” tornerà domenica 18 aprile nei municipi pari. AMA ricorda ancora una volta ai cittadini che sono a disposizione altri due canali, gratuiti e facilmente accessibili, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o abbandonati a terra.

Gli utenti possono infatti utilizzare i Centri di Raccolta aziendali, dislocati in più aree della città, oppure ricorrere al servizio di ritiro a domicilio al piano stradale per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al “ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web aziendale.

Tutte le informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti sono comunque disponibili su www.amaroma.it o contattando il numero verde 800 867 035.