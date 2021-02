“Il tuo quartiere non è una discarica”: il 21 febbraio torna la raccolta straordinaria dei rifiuti

Torna domenica 21 febbraio la campagna “Il Tuo quartiere non è una discarica”. L’iniziativa, organizzata da Ama con la collaborazione del TGr Lazio, consente di conferire in via straordinaria i rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici.

Per il primo appuntamento del 2021, Ama mette a disposizione dalle ore 8 alle ore 13, 10 ecostazioni mobili nei municipi pari. Inoltre garantisce l’apertura dei sette Centri di Raccolta fissi che sono presenti nei municipi III, V, X, XI e XIV.

I rifiuti da conferire

I cittadini potranno raggiungerli per consegnare classici rifiuti ingombranti come i mobili, le sedie, i letti, i divani, le scaffalature,i materassi. Sarà possibile conferire anche pc, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi ed in sostanza le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sarà infine possibile portarvi anche materiali particolari,come le pile, gli oli esausti, ed i contenitori con residui di vernici e solventi.



Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno, come sempre, differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

Sul posto entro le 12

In tutte le postazioni, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, saranno adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori per l’emergenza da Covid-19 attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. Ama per questo invita i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12 e ricorda che il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dai cittadini, muniti di mascherina, mantenendo le distanze minime di sicurezza.

Ecostazioni nei municipi pari:

II municipio

- Via Tiburtina: fronte piazza Valerio Massimo

IV municipio

- Via Tommaso Smith: area mercato

VI municipio

- Viale Francesco Caltagirone: area parcheggio

- Via Ambrogio Necchi: area parcheggio Stazione Grotte Celoni*

VIII municipio

- Via Benedetto Croce: area Municipio*

X municipio

- Via di Dragone angolo via Bedizzole: area parcheggio (il 21/02 e il 20/06)

- Via Casal Bernocchi via di Ponte Ladrone: parcheggio (il 18/04)

XII municipio

- Via San Giovanni Eudes ang. via della Pisana: area parcheggio

- Via Ildebrando della Giovanna fronte civico 81 (il 21/02 e il 18/04)

XIV municipio

- Via Andrea Barbato: area parcheggio*

- Via Luisa Spagnoli ang. via Vivi Gioi: area mercato