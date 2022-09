“Il tuo quartiere non è una discarica”, raccolte 200 tonnellate di rifiuti

Sono circa 200 le tonnellate di rifiuti raccolte durante il consueto appuntamento ‘Il tuo quartiere non è una discarica’. L’iniziativa, ideata da Ama e Tgr Lazio, si è svolta domenica 11 settembre nei quartieri dei municipi dispari. Il prossimo appuntamento è fissato domenica 9 ottobre: a conferire gratuitamente i rifiuti presso le apposite isole ecologiche saranno gli abitanti che risiedono nei municipi pari.

Nelle 14 ecostazioni mobili allestite questa mattina dall’azienda è stato possibile raccogliere i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc) e i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.).

Nelle quattro postazioni (piazzale Clodio, via Anagnina, piazzale Cina e via Vincenzo Tieri) erano inoltre presenti centri di raccolta mobili per il conferimento di materiali particolari come pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi. Anche i Centri di Raccolta fissi sono rimasti aperti, inclusi quelli attivi nei municipi pari. Tutti i materiali raccolti verranno avviati da AMA alle rispettive filiere di recupero.