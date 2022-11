Torna "Il tuo quartiere non è una discarica": la raccolta di rifiuti ingombranti

Domenica 13 novembre dalle ore 08:00 alle 13:00 torna l'iniziativa Ama "Il tuo quartiere non è una discarica" la raccolta straordinari di rifiuti ingombranti.

L'appuntamento riguarderà la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori) nel Municipio XI sul lungotevere di Pietra Papa angolo via Fermi.

Ama ricorda che per disfarsi di questi rifiuti è possibile ricorrere anche ai Centri di Raccolta aperti sul territorio. In XI il Centro di raccolta Ama di Corviale si trova in via Martini 1 ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 19, la domenica dalle 7 alle 13. Qui è possibile consegnare gratuitamente: imballaggi in carta e cartone, consumabili da stampa, farmaci scaduti, grandi elettrodomestici caldi, grandi elettrodomestici refrigeranti, inerti/calcinacci, ingombranti, legno, metalli, monitor e tv, neon, oli lubrificanti, oli vegetali, piccoli elettrodomestici, pile, sfalci e potature, vernici e solventi.