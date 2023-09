Ama e McDonald's raccolgono i rifiuti a piazza dei Cinquecento

Succede spesso di trovare, vicino ai punti vendita delle più famose catene di fast food, cartacce, bicchieri di carta e cannucce. Tutta spazzatura lasciata da maleducati che va da aggiungersi a quella che, purtroppo, si trova già lungo le strade di Roma. per questo, Ama e McDonald’s hanno deciso di unire le forze per il decoro della città.

Questa mattina, martedì 12 settembre, gli operatori aziendali della municipalizzata romana hanno supportato i dipendenti dei due ristoranti presenti nell’area della stazione Termini, su piazza dei Cinquecento, uno all’interno del terminal e un altro su via Giolitti, nella raccolta dei rifiuti abbandonati fuori dai locali. “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, questo il nome dell’iniziativa promossa dalla nota catena di fast food, hanno visto già dallo scorso anno la partecipazione dell’azienda capitolina per i servizi di igiene urbana.

Quello odierno è stato il quarto appuntamento del 2023 che si aggiunge ad altri eventi che, dallo scorso anno, hanno riguardato gli spazi antistanti ai locali di Corso Francia, Romanina e Porte di Roma, piazza di Spagna, Fontana di Trevi, piazza delle Cinque Lune, Borgo Pio, viale Giulio Cesare, piazza Re Di Roma, via Tuscolana.

Tutela del decoro

“La tutela del decoro cittadino passa anche attraverso queste iniziative di sensibilizzazione frutto di sinergie positive e che devono contribuire ad una sempre maggiore responsabilizzazione di tutti su un tema così importante come il rispetto dell’ambiente” ricorda, in una nota, il presidente di Ama, Daniele Pace. L’attività svolta ha permesso di raccogliere e avviare al corretto smaltimento e recupero oltre 170 i sacchi di rifiuti in 16 appuntamenti e la prossima settimana è in programma un intervento analogo presso piazza di Spagna.