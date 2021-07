Rifiuti, domenica raccolta straordinaria di ingrombranti in tre municipi

Domenica 11 luglio appuntamento in tre municipi per la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, promossa da Ama. I residenti del VI, XII e XIV potranno conferire gratuitamente materiali ingombranti, elettrici ed elettronici ma anche legno e metallo. Il servizio sarà attivo a partire dalle ore 8.00 in alcune delle strade principali dei territori.

Le postazioni dove conferire gli ingombranti

Per gli abitanti del sesto municipio, l’appuntamento è alle ore in via Francesco Caltagirone (area parcheggio – municipio VI), per chi vive in XII, in via Ildebrando della Giovanna (altezza civico, 81) e in via Superga (angolo via Torre Pellice – Tragliatella, municipio XIV). Verranno posizionati “centri di raccolta mobili” e contenitori ad hoc per i materiali più voluminosi: oltre gli ingombranti (fino a 0,5 metri cubi di volume), sarà possibile conferire anche piccole apparecchiature elettroniche (telefonini, parti di pc, ecc.), cartucce di stampanti, pile e batterie al piombo esauste, lampadine, neon, legno, metallo.

Raccolte 300 tonnellate nel 2021

Nel 2021 (fino ad ora) sono state allestite 22 ecostazioni mobili che hanno consentito di recuperare circa 300 tonnellate che vanno a sommarsi alle oltre 1000 raccolte durante i primi sei appuntamenti dell’anno con la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, per una stima complessiva di circa 1300 tonnellate di rifiuti raccolti e sottratti all’abbandono su strada.