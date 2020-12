Natale solidale con la Comunità di Sant'Egidio: tutti i punti di raccolta

Torna il Natale solidale della Comunità di Sant'Egidio per aiutare i più poveri e fragili. Chiunque vorrà, potrà donare i propri regali presso il centro di raccolta doni più vicino alla propria abitazione.

Natale della Comunità di Sant'Egidio, cosa donare

Nel rispetto delle norme anti-Covid - si legge sul sito della Comunità di Sant'Egidio - è necessario che i regali siano nuovi. E' possibile donare, nel dettaglio: carta da lettere; torce tascabili; giochi di società portatili; carte da gioco; set di manicure tascabile; set da cucito tascabile; set da barba tascabile; radioline; porta-documenti; penne da regalo; quaderni; agendine; portafogli; coperte; sacchi a pelo; foulards; ombrelli; k-way; marsupi; zainetti; borsoni; bicchieri chiudibili; thermos da viaggio; giocattoli; cappelli di lana; guanti; sciarpe; calzettoni, biancheria intima; cravatte; maglioni e tute unisex; trousse; bigiotteria; prodotti per l'igiene personale; dolci, tavolette di cioccolata; dolci natalizi morbidi; spumante; succhi di frutta, alimenti per bambini; formaggio, olio, riso, caffè, generi alimentari in scatola (tranne la carne).

Centri raccolta Natale Sant'Egidio

Di seguito l'elenco dei centri raccolta doni di Natale della Comunità di Sant'Egidio a Roma

APPIO - SAN GIOVANNI

Via Astura 1

8, 9, 18 e 19 dicembre, dalle 16:00 alle 18:30

Viale Castrense 48d

20 e 22 dicembre, dalle 16:00 alle 18:30

CASSIA - FLAMINIO - PRATI

Oratorio della parrocchia di Santa Croce al Flaminio in via Guido Reni 2

18, 19 e 20 dicembre, dalle 16:00 alle 20:00

CENTOCELLE

Parrocchia Sacra Famiglia di Nazareth Piazzale delle Gardenie 51

dal 16 al 23 dicembre, dalle ore 16:30 alle 19:00

COLLE SALARIO

via Serra de' Conti 51 (locali adiacenti scala D)

9, 16, 22 e 23 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30

ESQUILINO

Via Cattaneo 4 D

sabato, dalle 10:00 alle 12:30

GARBATELLA

piazza Ricoldo da Montecroce, 3

3, 10 e 17 dicembre dalle ore 17:30 alle 19:00

LAURENTINO

Via Ignazio Silone Sesto Ponte

tutte le settimane

martedì, dalle 10:00 alle 12:00

mercoledì, dalle 10:00 alle 12:00

giovedì, dalle 17:00 alle 19:00

MAGLIANA

Piazza Certaldo 45

7, 8, 14, 15 e 19 dicembre, dalle 16:30 alle 19:00

17 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00

MONTEVERDE

Via Quinto Cecilio 3 (piazza Fonteiana)

15, 18 e 22 dicembre, dalle 16:30 alle 18:30

MONTI

Via del Colosseo, 19

mercoledì e sabato, dalle 10:00 alle 12:00

domenica, dalle 15:30 alle 19:00

NOMENTANO

Parrocchia S. Agnese, Via Nomentana 349

Dal 9 al 13 e dal 16 al 20 dicembre, dalle 17:00 alle 19:30

21, 22 e 23 dicembre, dalle 16:00 alle 20:00

OSTIA

Lungomare Toscanelli 184

tutte le settimane

mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00

domenica, dalle 10:00 alle 11:00

PIETRALATA

via G. Michelotti 57

tutte le settimane

venerdì dalle 15:30 alle 18:30

sabato dalle 9:30 alle 12:00

PIGNETO

Parrocchia S. Elena via Avellino 4

2, 9 e 16 dicembre, dalle 17:00 alle 19:30

PRENESTINO - VILLA GORDIANI

Parrocchia Santa Maria Addolorata, via della Serenissima angolo Viale della Venezia Giulia

16, 18, 20, 23 dicembre dalle 16:00 alle 19:00

PRIMAPORTA

via delle Galline Bianche 68

14, 21, 22 dicembre dalle 16:30 alle 18:30

PRIMAVALLE

Via Michele Bonelli 38

tutte le settimane

lunedì dalle 16:00 alle 19:00

giovedì, dalle 18:00 alle 20:00

venerdì, dalle 16:30 alle 18:30

sabato, dalle 16:00 alle 18:30

domenica, dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 18:00 alle 20:00

SAN BASILIO

Oratorio Parrocchia S. Basilio Magno via Corridonia, 30

lunedì, dalle 16:00 alle 18:00

SERPENTARA - TUFELLO

via Luigi Lablache 32

8 dicembre dalle 16:30 alle 19:00

dal 14 dicembre tutti i giorni dalle 16:30 alle 19:00

SPINACETO - TOR DE CENCI

Chiesa dei P.Salvatoriani, Via Filippo Clementi 40

6, 13 e 19 dicembre dalle 17:00 alle 18:30

TIBURTINA

Parrocchia di San Romano Martire – via Eugenio Torelli Violllier 22, presso locali della Caritas

giovedì, dalle 16:30 alle 18:30

TIBURTINO III

Parrocchia S. M. del Soccorso, via del Badile, 1

mercoledì dalle 17:00 alle 19:00

TOR BELLA MONACA

via dell’Archeologia, 74

tutte le settimane

dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18:30

sabato, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

TOR MARANCIA

Chiesa di San Michele, Via C.T. Odescalchi 67°

6, 12 e 20 dicembre, dalle 10:30 alle 13:00

15 e 22 dicembre, dalle 17:00 alle 19:00

TORRENOVA

Parrocchia di San Gaudenzio, Via della Tenuta di Torrenova 114

dal 9 al 23 dicembre

lunedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 16:30 alle 18:30

venerdì, dalle 16:30 alle 20:00

TORRINO-MOSTACCIANO

Parrocchia S. Maria del Carmelo, Piazza Beata Vergine del Carmelo n. 10

9, 16 e 23 dicembre dalle 17:00 alle 19:00

12 e 19 dicembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00

TRULLO

Via Monte delle Capre 23, pal A, piano 3

lunedì, martedì e venerdì dalle 16:00 alle 19:00

TUSCOLANO

Piazza dei Consoli 17

9 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00

10 dicembre dalle 17:00 alle 20:00

12 dicembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

16 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00

17 dicembre, dalle 17:00 alle 20:00

19 dicembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

21 dicembre dalle 17:00 alle 20:00

22 dicembre dalle 17:00 alle 20:00

23 dicembre dalle 16:00 alle 20:00

Provincia di Roma

ALBANO LAZIALE

davanti alla PAM del corso

tutti i pomeriggi (tempo permettendo) dalle 16:30 alle 18:30

ANZIO - NETTUNO

Via dell’Oratorio di Santa Rita, 2 14 dicembre, dalle 15:00 alle 16:30

16 dicembre, dalle 11:30 alle 13:00

21 dicembre, dalle 15:00 alle 16:30

CIVITAVECCHIA

via Antonio da Sangallo 36

martedì e giovedì, dalle 9:00 alle 12:00

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16:00 alle 19:00

FIUMICINO

Via delle Spigole n.5

12 dicembre, dalle 10:00 alle 12:00

16 dicembre, dalle 17:00 alle 19:00

19 dicembre, dalle 10:00 alle 12:00

21 dicembre, dalle 17:00 alle 19:00

22 dicembre, dalle 17:00 alle 19:00

GENZANO DI ROMA

via dei Fratelli Cervi 1

tutti i mercoledì dalle 16:30 alle 18:30

MONTEROTONDO

Via Edmondo Riva 40

lunedì e mercoledì, dalle 18:00 alle 20:00

TIVOLI - GUIDONIA

Via Lago Colonnelle,18

tutte le settimane

mercoledì e sabato, dalle 16:00 alle 18:00