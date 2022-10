L'Ama ha raccolto 240 tonnellate di rifiuti ingombranti in un giorno

Affluenza record durante l'ottavo appuntamento annuale della campagna "Il tuo quartiere non è una discarica" organizzata da Ama in collaborazione con il TgR Lazio. L'azienda municipalizzata dei rifiuti ha raccolto infatti 240 tonnellate di ingombranti e rifiuti urbani consegnati dai cittadini nelle 11 postazioni mobili di di raccolta allestite nei municipi pari.

“Ringraziamo i numerosi cittadini che oggi hanno utilizzato questa ed altre postazioni per conferire le più varie tipologie di materiali – ha sottolineato il vicedirettore generale Emiliano Limiti presente all’ecostazione via Necchi/Grotte Celoni – . Questa iniziativa, assieme agli altri canali gratuiti messi a disposizione da Ama, è un importante strumento di sensibilizzazione ambientale e di contrasto ai fenomeni di scarico abusivo accanto ai cassonetti o su suolo pubblico che, purtroppo, continuiamo a riscontrare in questo ed in altri quadranti della città”.

Nei siti mobili allestiti dall’azienda è stato possibile raccogliere i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc), i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.) ed altri materiali particolari (come pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi). Anche tutti i centri di raccolta fissi sono rimasti aperti, inclusi quelli attivi nei municipi dispari. Tutti i materiali verranno avviati da ma alle rispettive filiere di recupero.

"Il tuo quartiere non è una discarica" tornerà domenica 13 novembre nei municipi dispari.