La raccolta fondi per la protesi alla piccola Valeria

Sabato 30 settembre dalle ore 10:00 in via v. Trucchi (Cassia-Giustiniana) si svolgerà una giornata di solidarietà per Valeria Vanni, bambina di 10 anni che ha subito l’amputazione di una gamba in seguito a una grave malattia.

La grande manifestazione ideata e promosso dal medico di base dr. Maurizio Andreola, medico ayurvedico, ha mobilitato tutto il quartiere e vedrà la partecipazione di 250 volontari provenienti dalle aree medico- psicologica, del benessere, delle discipline di rilassamento, della scuola e della musica. Obiettivo della giornata sarà quello, tramite una raccolta fondi, di raccogliere più denaro possibile per l’acquisto di costose protesi tecnologiche che vanno sostituite con una certa frequenza che sono l’unico strumento in grado di permettere a Valeria una vita uguale a quella delle sue coetanee.

Il programma della giornata prevede spazi dedicati alla medicina integrata, allo yoga, alla lettura di libri ai ragazzi e favole raccontate sotto gli alberi, il pony Stella con cui fare amicizia, degustazione di vini e cibi biologici, concerti e un gran finale con il coro Nico Bucci Roma Gospel Voices di 80 musicisti.

La raccolta fondi su GoFoundMe ad oggi ha raccolto oltre 3mila euro.