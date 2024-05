La raccolta fondi per donare una carrozzina ultraleggera a Sonia rimasta paraplegica dopo un tifone

Era in vacanza quando un tifone le ha cambiato per sempre la vita. Ora, grazie anche alla solidarietà del prossimo, Sonia sta cercando, col sorriso sempre stampato sulle labbra, di poter essere il più possibile indipendente. Un obiettivo importante per una ragazza di 42 anni, paraplegica dal 10 luglio del 2022, e per la quale è stata attivata una raccolta fondi per avere una carrozzina super leggera visto che le sue braccia non riescono a sollevare quella fornitagli dalla Asl di 17,5 chili. A curare il crowfounding è Simonetta Cervelli, titolare di una nota gelateria romana.

La storia di Sonia

Come si legge sulla pagina dedicata alla raccolta fondi su Gofundme, l’obiettivo è quello di raccogliere 13 mila euro. il 10 luglio del 2022 Sonia, 42 anni, si trovava a Taiwan dove lavorava. All’improvviso si è trovata in mezzo a un terribile tifone. Apre la porta di casa e trova uno dei suoi tre amici attaccato alla zanzariera della porta finestra, prova a prenderlo ed è l'ultima cosa che ricorda. Si sveglia un mese dopo in terapia intensiva, con un tubo in bocca e le mani e i piedi legati. Dei sei mesi che seguono ricorda solo flash, viene a sapere che è caduta dal quarto piano, viva per miracolo, ma paraplegica.

Il ritorno in Italia

Una volta migliorate le sue condizioni cliniche, Sonia torna in Italia dove si ritrova disoccupata e con una pensione di 931 euro al mese comprensiva di quella di accompagno. Soldi che le servono anche per pagare la badante per 15 ore a settimana perché di più non si può permettere. La Asl le ha quindi fornito una sedia a rotelle che pesa 17,5 kg, ma le sue braccia possono sollevare al massimo 2 kg ciascuna. Per potersi muovere in autonomia avrebbe bisogno di una sedia a rotelle ultraleggera che costa, però, molti soldi.

L’impegno sociale

Sonia fa la volontaria il sabato con l'associazione RomAmoR aiutando a cucinare per i senza dimora, con l'Arci, con l'associazione Carminella, parla perfettamente il mandarino e l'inglese, è esperta enologa, e vorrebbe tanto lavorare. Un’impresa, questa, quasi impossibile se non riesce neanche a spostare la sua sedia a rotelle.

La raccolta fondi

Così Simonetta ha voluto aiutare la sua amica, raccogliendo soldi che andranno direttamente sul conto corrente di Sonia. Sono tutti convinti che la quota dei 13 mila euro verrà raggiunta visto che, attualmente, è stato raccolto un terzo della somma richiesta. L’obiettivo dei promotori, e di Simonetta in particolare, è quello di poter festeggiare insieme a Sonia il suo sogno realizzato, magari con un pic nic al parco della Caffarella o degli Acquedotti a Roma, parchi che si trovano vicini a dove abita Sonia.