A Villa Maraini una raccolta fondi per combattere la ludopatia

Cinquantamila slot machine, 259 sale gioco, un volume di spesa che si aggira sui 5 miliardi di euro. Sono i numeri del gioco d'azzardo a Roma, che hanno spinto il Rotary Club a stringere un patto con la Fondazione Villa Maraini - CRI per arginare quella che è una delle prime conseguenze dell'esposizione continua a questo tipo di pratica: la ludopatia.

Raccolta fondi a Villa Maraini

Per questo motivo oggi martedì 9 luglio, dalle 19.30 alle 22.45, a via Bernardino Ramazzini 31 si svolge un evento finalizzato alla raccolta fondi in favore di Villa Maraini, che da oltre 40 anni si occupa di tossicodipendenza e dipendenze patologiche. Un'iniziativa del Rotary Club di Roma per sostenere tutte le attività di ascolto e contrasto alla ludopatia e l'acquisto di farmaci.

Allarme ludopatia

Insieme al presidente onorario della Croce Rossa Italiana Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini, saranno presenti il presidente del Rotary capitolino Nicola Paglietti e quello del Rotary di Roma Est Francesco Mirabelli. "La situazione tra i minori è allarmante - si legge nel comunicato di annuncio dell'iniziativa -, poiché l'utilizzo delle nuove tecnologie rende sempre più facile, veloce e attrattivo il gioco d'azzardo". Nel Lazio la spesa media è di 1.800 euro e secondo gli esperti si precocizza sempre di più l'abitudine al gioco.