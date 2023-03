Quando il calcio diventa solidarietà, la raccolta fondi per aiutare la piccola Valeria

È difficile riuscire ad immaginare cosa voglia dire avere 9 anni ed avere già affrontato cinque operazioni, combattuto un tumore e subito un’amputazione. Nonostante questo, Valeria, bambina di nove anni, vuole avere una vita normale: uscire, praticare sport ed essere il più autosufficiente possibile. Per questo, il papà Matteo Vanni di Monterotondo, in provincia di Roma, ha avviato una raccolta fondi per regalare alla sua piccola quelle protesi speciali che potrebbero cambiarle la vita.

La vicenda

Valeria sta combattendo contro un osteosarcoma al ginocchio. A settembre – ha raccontato il papà sulla piattaforma GoFunMe dove è stata avviata una raccolta fondi - dopo 6 cicli di chemio è stata sottoposta ad un'operazione di rimozione del tumore e di impianto di protesi integrale”. Purtroppo, l’operazione non è andata come previsto e, al termine di un vero e proprio calvario, i medici sono stati costretti ad amputare l’arto sopra il ginocchio malato. In tutto Valeria, nel giro di meno di un mese, ha affrontato cinque interventi, uno più complesso dell’altro. Ora la bambina vive, insieme alla famiglia, a Bologna, per restare vicina all’ospedale Sant’Orsola, dove è in cura.

Protesi

Il papà di Valeria, sempre sulla piattaforma di raccolta fondi, ha spiegato che la piccola ha bisogno di tre protesi che devono essere modificate continuamente fino al completamento dello sviluppo. Le servono per camminare, per fare sport ed anche per una questione di igiene. La norma sulle protesi, in Italia, è ferma al 1999. Lo Stato, quindi, fornisce le protesi base ma non quelle “speciali”, che arrivano a costare anche 100 mila euro.

Solidarietà

La storia di Valeria è arrivata alle “orecchie” dei tifosi dell’ASD Monterotondo 1935, squadra di calcio romana che milita in prima categoria, una delle poche ad avere, sia in casa che in trasferta, il sostegno di numerosi tifosi organizzati. Gli ultras gialloblù, appresa la storia della giovane e insieme al presidente della società sportiva, l’ex capitano Paolo Malizia, hanno deciso di dare una mano al papà Matteo.

La squadra, prima della partita con il Casperia, è scesa in campo con uno striscione “Valeria non mollare”. Sugli spalti e presso il bar del Fausto Cecconi, i supporter del Monterotondo hanno avviato una loro raccolta fondi. “Vogliamo mettere dei raccoglitori in tutti i bar della città” raccontano i tifosi eretini. Online sono stati raccolti, finora, circa 13 mila euro.