Peter Ace lancia una raccolta fondi per Peppino, un clochard di Roma

Una raccolta fondi per aiutare Peppino, uomo che da più di trent'anni vive per le strade di Roma. Questa è stata l'idea lanciata e che sta riscuotendo grande successo da parte di Peter Ace, giovane youtuber romano.

La raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundMe ha già raccolto oltre quattromila euro. “Lo abbiamo conosciuto qualche giorno fa durante la registrazione di un video e ci ha spiegato che erano settimane che non si cambiava e si lavava” racconta Peter Ace. Lo youtuber spiega che le condizioni di salute di Peppino stanno peggiorando: "Ha forti problemi all'udito e sempre più difficoltà a camminare. Non possiamo più accettare di vederlo così e non possiamo pensare di fargli affrontare un altro inverno per strada”.

I video che raccontano la routine di Peppino stanno raggiungendo un altissimo numero di visualizzazioni e centinaio di donatori stanno contribuendo alla racconta fondi. "Anche se non ho molta disponibilità, spero che possa in qualche modo aiutarti”, scrive Katia; “nove caffè in meno questo mese, ma un sorriso in più”, le fa eco Flaviolino. Questi sono alcuni dei messaggi per Peppino.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/Diamo-a-peppino-un-altra-possibilita