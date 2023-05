Novantamila euro per Flavia affetta da un melanoma. L'appello della donna

Flavia è una mamma romana di 33 anni con una metastasi da Melanoma. Da due anni la donna combatte contro questa malattia che col tempo è però progredita e per sconfiggerla ha chiesto aiuto alla comunità creando una raccolta fondi su GoFundMe.

I fondi raccolti serviranno a Falvia per affrontare una terapia privata allo Sheba Medical Center in Israele, tra i migliori e più avanzati ospedali del mondo. Lì la romana ricorrerà al TIL un trattamento immunoterapico di nuovo generazione che negli studi climici ha dimostrato di essere una promettente operazione terapeutica per le persone con melanoma metastatico. Nello specifico l’intervento chirurgico andrà a prelevare tessuto tumorale e poi ci sarà la fase di rivalutazione pre-trattamento e la reinfusione dei linfociti.

Flavia racconta che il suo caso è sotto iter di valutazione allo Sheba Medical Center ma che i costi solo altissimi. Ad oggi la raccolta ha raggiunto più di 1.400 persone che hanno donato 90mila euro.