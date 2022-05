Alessandro ucciso da un tumore raro, i colleghi raccolgono fondi per moglie e figli

Un papà di appena 45 anni sconfitto da un male raro quanto aggressivo, un sarcoma che se lo è portato via dopo otto mesi di sofferenze. La moglie e i due figli piccoli si ritrovano improvvisamente soli e in difficoltà economica. Per questo i colleghi di Alessandro Barbagallo, dipendente di Leroy Merlin dal 2007 e impiegato a Parco da Vinci a Fiumicino dal 2018, hanno lanciato una raccolta fondi.

Un gesto di grande umanità che ha unito ad oggi 120 persone, che insieme hanno raccolto oltre 6.700 euro in meno di una settimana. “Anche nei momenti di difficoltà, non vogliamo che venga meno la nostra vicinanza a chi è rimasto - scrivono i promotori della campagna - . Per questo abbiamo deciso di creare una campagna di crowdfunding, per raccogliere le risorse necessarie alla famiglia per affrontare questo momento difficile. Alessandro ti vogliamo bene. I tuoi colleghi”.

Diversi i messaggi lasciati da chi ha scelto di donare, in alcuni casi anche 300 euro: "Abbiamo lavorato insieme poco più di un anno fa e mi ha colpito la tua grande generosità nel trasferire il tuo sapere. Onorata, ti ringrazio Ale" scrive Rita. Oppure: "Ciao Ale, 3 anni mi sono bastati per affezionarmi, quante risate ci hai fatto fare" la testimonianza di Andrea.

"Ci siamo sempre l'uno per l'altro - si legge ancora nel testo che accompagna la raccolta su GoFundMe - per festeggiare momenti di gioia e augurare ai nostri colleghi il meglio nel caso decidano di sperimentarsi in nuove avventure fuori dalla nostra organizzazione. Ecco, Alessandro Barbagallo dopo anni di battaglia ha intrapreso il suo ultimo viaggio".

La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/5ft6/in- ricordo-di-ale-per-paola- marcello-e-dalila.