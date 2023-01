Nel 2022 Ama ha raccolto oltre 5mila beni riciclabili

Durante il 2022 Ama in collaborazione con gli enti del terzo settore ha lanciato l'iniziativa "Insieme per il riuso", con l'obiettivo di raccogliere beni riutilizzabili destinati altrimenti alle isole ecologiche. Grazie alle donazioni di centinaia di cittadini romani, l'anno scorso sono stati precisamente 5.300 i beni raccolti.

Nello specifico la municipalizzata, in collaborazione con Roma Capitale e con gli enti del terzo settore, ha dato una nuova vita a liri, biciclette, cellulari, tablet, giocattoli, ausili per persone con disabilità motoria e accessori per l'infanzia. I donatori, che hanno consegnato gratuitamente i loro beni nelle ecostazioni allestite da Ama per le domeniche di raccolta straordinaria dei rifiuti particolari e ingombranti, sono stati 342 ma complessivamente, nelle attività di sensibilizzazione di prevenzione dei rifiuti e riciclo dei beni dismessi, sono stati coinvolti oltre 1.500 cittadini.

Il progetto, spiega Ama, vuole essere "uno strumento per limitare la produzione dei rifiuti, incentivare il recupero dei beni e promuovere la solidarietà sociale verso le fasce più deboli della popolazione e il reinserimento lavorativo di categorie svantaggiate". Al momento hanno preso parte all'iniziativa Joni&Friends Italia Odv, Associazione culturale Libra, Nuova Acropoli Italia Odv, Ways Coop Sociale, Ciclonauti, Byke4City APS e Mbolo-Insieme Aps. Ma c'è ancora spazio per l'iscrizione di molti altri enti, qualora interessati.

?La collaborazione tra Ama e la rete delle associazioni del terzo settore e i risultati positivi di tale collaborazione che i numeri documentano - ha commentato Sabrina Alfonsi, assessora all'ambiente e al ciclo dei rifiuti - hanno un importante significato sia perché rappresentano un esempio concreto di buone pratiche nel segno dell?economia circolare, sia per il valore sociale del recupero e riuso di oggetti destinati, altrimenti, a diventare rifiuti.

?Il bilancio del 2022 ? dichiara il presidente di Ama, Daniele Pace ? è incoraggiante e ci stimola a stringere in maniera sempre più forte una collaborazione continuativa con il mondo dell?associazionismo e del volontariato ambientale. È importante estendere la rete di collaborazione tra cittadini e operatori, in modo da accrescere una cultura diffusa del rispetto dell?ambiente urbano e della salvaguardia del decoro?.