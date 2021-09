VIDEO | "Una matita solidale": l'iniziativa di Nonna Roma per la raccolta di materiale scolastico prosegue a gonfie vele

Prosegue a gonfie vele l’iniziativa benefica “Una matita solidale”, promossa da Nonna Roma. L’obiettivo è raccogliere più materiale scolastico possibile da destinare alle famiglie più bisognose.

Il bilancio delle donazioni

“Rispetto all’anno scorso molte più persone hanno deciso di donare - racconta Eloa Montesel di Nonna Roma -. Astucci, quaderni, zaini, penne, ovvero tutto ciò che concerne il mondo scolastico. Questo materiale può essere utile per i ragazzi dalle elementari alle superiori”. Una causa supportata da molte associazioni, tra cui l’Associazione genitori scuola Toti, che da anni supporta Nonna Roma. “Da tempo collaboriamo con loro - commenta Daniela Sacco dell’Associazione genitori scuola Toti -, sia per sensibilizzare i genitori alla raccolta di materiale sia per aiutare le famiglie della nostra scuola e del nostro quartiere.

L’aumento dei costi della scuola

Federconsumatori, ha previsto che, per ogni alunno, la spesa media sarà di 547,81 euro ovvero l’1,3% in più rispetto al 2020.“Con l’inizio della scuola in molti si trovano in difficoltà a sostenere le spese - continua Daniela Sacco -. Le scuole di solito non forniscono il materiale e se una famiglia è composta da 2-3 ragazzi il costo per ogni figlio aumenta. Per questo ogni singolo contributo può aiutare”.

L’Iter per donare

Le donazioni potranno essere consegnate alla sede dell’associazione in via Palmiro Togliatti 979 il martedì (dalle 15 alle 19), il mercoledì (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) e il sabato (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16).