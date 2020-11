Covid, cresce la richiesta di aiuti alimentari: alla Croce Rossa 200 chiamate in una settimana

Le richieste crescono al ritmo di 200 a settimana. Il 90% riguardano la Capitale. L'emergenza coronavirus ha peggiorato le condizioni di tante famiglie romane che in questi giorni si stanno rivolgendo alla Croce Rossa per aiuti alimentari. E i volontari rispondono con raccolte di cibo in tutta la città.

"Facciamo appello ai cittadini che possono aiutare a donare, ma anche al contributo e al sostegno dei produttori del comparto alimentare e della grande distribuzione" si legge in una nota diffusa dall'ente umanitario.

Un aggravamento dello stato di crisi economica e sociale in molte fasce della popolazione. Famiglie in quarantena, donne sole con bambini, anziani. La pandemia getta nella disperazione tanti romani. E i vari comitati territoriali della Cri si mobilitano per aiutare e dare risposte.



Ecco di seguito i punti di raccolta alimentare organizzati per il mese di novembre:

Croce Rossa Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale in sede CRI - sabato 21 e domenica 22 via Ramazzini 37 dalle ore 10 alle ore 16 i cittadini sono invitati a portare la spesa solidale

Croce Rossa Comitato 13-14 di Roma - sabato 21 CTS via Conforti Agorà Pim via di Torrevecchia

Croce Rossa Comitato 8-11-12 di Roma - sabato 21 siamo al Todis di Piazza Dunant

Croce Rossa Comitato 9 di Roma - sabato 21 al Conad di largo Duranti a Spinaceto/Tor de Cenci

Croce Rossa Comitato Valle del Tevere - sabato 21 presso Eurospin Torrita Tiberina

Croce Rossa Comitato 5 di Roma - tutti i sabato fino a Natale al Lidl in via dell'Acqua Bullicante 248 ed in sede in via Verrio Flacco 60 (largo Preneste)

Croce Rossa Comitato 15 di Roma - Sabato 21 novembre dalle 9:00 alle 13:00 in 3 supermercati: COOP Via di Baccanello, 313 Cesano; Maurys Via cassia, 2040; Todis Viale Roberto Lerici, 3 La Storta e Sabato 28 novembre dalle 9:00 alle 13:00 in 3 supermercati: CARREFOUR via Cassia, 764 Tomba di Nerone; IperPewex Via Cassia 1707 La Storta; Conad Via di Quarto Peperino, 168 vicino Ospedale S.Andrea

Croce Rossa Comitato 10 - ogni sabato presso Natura Sì ad Ostia

Croce Rossa Comitato 2-3 di Roma - sabato 21 presso il supermercato ELITE di via Ugo Ojetti, 516; domenica 29 punti di raccolta a Via dei Lucani, 18 (II Municipio) e a Via della Bufalotta, 674 (III Municipio) con orario dalle 09.30 alle 19.30

Croce Rossa Comitato Tusculum - 27 e 28 novembre supermercato Conad all'interno del centro commerciale La Noce San Cesareo, il 4 e 5 dicembre supermercato Conad all'interno del nuovo centro commerciale Parco degli Ulivi Frascati

Croce Rossa Comitato Ardea - 28 Novembre presso Eurospin via Rieti