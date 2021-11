Questa sera all'Olimpico Italia-Svizzera, possibili chiusure al traffico: tutte le informazioni

Questa sera, dalle 20,45, all'Olimpico, Italia-Svizzera, partita di qualificazione ai mondiali di calcio del 2022 in Qatar. Tra i provvedimenti di viabilità adottati, divieti di sosta e possibili chiusure nell'area di Villa Borghese (piazzale delle Canestre), dove sarà attivato un servizio di trasporto per i tifosi ospiti. All'Olimpico sono attesi almeno 50mila spettatori. Possibili temporanee chiusure al traffico, in particolare nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi.

L’impianto del Foro Italico è servito dalle linee 2 (piazzale Flaminio metro A/piazza Mancini), 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911

Da ricordare poi, sempre in tema di trasporto pubblico, che il venerdì (così come il sabato) le metropolitane A, B, B1 e C seguono l’orario prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. Concluso il servizio delle metro, come ogni notte sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C).