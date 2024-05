Quali sono i quartieri di Roma dove si vive meglio

Ci sono quartieri dove il trasporto pubblico rappresenta una criticità maggiore, mancano maggiormente i servizi aperti alla cittadinanza, non ci sono presidi sanitari adeguati alla densità demografica, sono poche le aree verdi pubbliche, il reddito pro capite è più basso e la popolazione non riesce facilmente ad accedere a occasioni culturali gratuite. Altri, invece, dove è esattamente l'opposto. Per questo esistono le classifiche e quella stilata da Scenari Immobiliari insieme ad Abitare Co. ci dice che Testaccio è il miglior quartiere in cui vivere.

Il miglior quartiere di Roma

E' meglio anche di Brera, famigerata area centrale della "Milano da bere". Testaccio, che negli anni è passato dall'essere quasi esclusivamente zona di movida per i giovani della Capitale, a luogo in cui si incrociano opportunità lavorative, culturali, abitative, un miglioramento dei trasporti. In una sola parola: vivibilità. Anche il reddito imponibile familiare e i valori immobiliari, intesi come indicatore della qualità del mercato, contribuiscono alla valutazione generale.

I punti di forza del Centro Storico

C'è da dire che, nell'analisi di Scenari Immobiliari, tra le criticità riscontrate in tutto il quadrante del I municipio (di cui fa parte Testaccio), il trasporto pubblico è presente. Ma è una delle poche note scure. Perché a brillare sono "gli elevati livelli di accessibilità pubblica, anche di rilievo nazionale come la Stazione Termini", oppure "la presenza di edifici e monumenti di interesse storico e religioso". Le aree verdi e gli spazi urbani, i poli culturali, le strutture sanitarie (il Fatebenefratelli), gli assi commerciali di qualità.

La classifica dei quartieri di Roma

Nello specifico, Testaccio si piazza al primo posto del ranking cittadino con un punteggio complessivo di 84,6. Per arrivarci, ottiene valutazioni alte in sette differenti fattori: accessibilità, immobiliare, cultura, istruzione, sanità, servizi di quartiere ed economia. A seguire, sempre nella zona del Centro, ci sono Aventino ed Esquilino sul podio. La prima zona a spiccare nel semicentro è il Salario (82,2 di punteggio), seguita da Nomentano e Prati. Al primo posto tra i quartieri periferici ecco l'Appio, che è primo anche a livello nazionale. Chiudono Tuscolano Nord e Trionfale.