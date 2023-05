Le famiglie romane spendono oltre 400 euro l'anno per le ripetizioni. I dati

Roma è la seconda città italiana per spesa media annuale quando si tratta di ripetizioni. Gli studenti romani non masticano bene la matematica, le "lingue morte" e le scienze, così mamma e papà corrono ai ripari e pagano lezioni private per far recuperare da brutti voti e possibili insufficienze nella pagella di fine anno scolastico. Un alunno su quattro ricorre a corsi supplementari e la spesa media è superiore ai 400 euro l'anno.

I dati sono stati elaborati dall'osservatorio di Ripetizioni.it, basandosi su un campione a livello nazionale di 10.000 rispondenti su 9 città capoluogo. Roma risulta essere la seconda, dopo Milano, per spesa media sostenuta dalle famiglie per pagare le ripetizioni: esattamente 403,50 euro a nucleo ogni anno. Questo perché in media il prezzo orario arriva a sfiorare i 17,60 euro, ma per il 14% delle famiglie si arriva sopra i 25 euro l'ora. Ovviamente più aumentano l'esperienza e i titoli di chi viene "assunto", più sale il tariffario.

Le materie più ostiche sono principalmente tre: matematica per il 56%, latino e greco per il 38% e infine scienze con il 20%. Seguono le lingue straniere e l'italiano, fuori dal podio per poco, anche se sia a livello romano sia nazionale si sfiora un quinto degli studenti ad aver richiesto supporto esterno per queste due materie.