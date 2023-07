Quanti sono i romani che non riceveranno più il reddito di cittadinanza

L'interruzione dell'erogazione del reddito di cittadinanza a quei nuclei familiari in cui non sono presenti minori, over 65 e persone con disabilità ha riguardato e riguarderà, ovviamente, anche Roma e il Lazio. La decisione è arrivata dall'istituto previdenziale - che si occupa delle pensioni di circa 25 milioni di italiani - su direttiva del Governo, che vuole gradualmente far passare le famiglie in difficoltà al nuovo dispositivo di sussidio appena varato e che già in campagna elettorale, lo scorso settembre, aveva annunciato grosse modifiche. La nostra città è la seconda, dopo Napoli, per percettori del reddito e nelle scorse ore sono state oltre 12.000 le comunicazioni arrivate sui cellulari dei romani.

I romani che hanno ricevuto l'sms da Inps sul reddito di cittadinanza

Una novità che ha immediatamente causato l'assalto, da parte delle famiglie, agli uffici municipali e comunali e in particolare a quelli dei servizi sociali che si occupano di assistere i nuclei più vulnerabili della Città Eterna. Sono state infatti oltre 12.000, come riporta Rainews, le famiglie romane raggiunte dal messaggio che comunica l'interruzione del reddito dal 1° agosto 2023, mentre circa 15.000 in tutto il Lazio.

Per la Cgil fino a fine 2023 saranno 74mila le famiglie coinvolte

I messaggi di fine luglio, però, non saranno gli unici. Il Governo Meloni si è posto il limite di fine anno per interrompere il reddito di cittadinanza a tutte le famiglie "occupabili", che possono dunque essere inserite in percorsi di formazione finalizzati al reperimento di un lavoro. La Cgil ha stimato, da qui a dicembre, in circa 74.000 le famiglie romane che verranno coinvolte, quindi quasi 130.000 persone sul territorio metropolitano: il 7% della popolazione totale.

Gualtieri: "Una scelta sbagliata, provocheranno difficoltà enormi"

“Il Governo taglia una fondamentale misura di contrasto alla povertà per 160mila famiglie - le parole del Sindaco Gualtieri -, le informa con un semplice sms e poi scarica le conseguenze sui comuni. Solo a Roma c’è il rischio che più di 10.000 persone saranno costrette a rivolgersi agli sportelli dei servizi sociali perché private di un sostegno determinante in questi anni difficili e in cerca di una fantomatica presa in carico. Basti pensare al caso delle persone non occupabili a cui è stato tolto il Reddito di Cittadinanza perché sole: una scelta sbagliata e priva di alcun criterio logico e politico che non ha nulla a che fare con una riforma volta a migliorare la dimensione delle politiche attive del lavoro e gli incentivi all’occupabilità. È facile immaginare che, se non gestita a livello nazionale, questa situazione provocherà enormi difficoltà, perché queste persone hanno diritto ad avere informazioni chiare, meritano rispetto, e soprattutto non possono essere lasciate a se stesse".

L'appello del Sindaco al Governo

"Mi appello al Governo - conclude Gualtieri - affinché corregga questo errore assicurando un sostegno adeguato a tutte le persone inoccupabili e organizzando adeguatamente il supporto a chi deve essere accompagnato al mercato del lavoro in modo dignitoso ed efficace. Al tempo stesso è necessario garantire alle amministrazioni locali le risorse, gli strumenti e il tempo materiale per affrontare un problema economico concreto che da agosto si presenterà contemporaneamente per troppe famiglie”.

Interrogazione Pd in Regione Lazio

Dalla Regione Lazio, la consigliera del Pd Emanuela Droghei fa sapere che presenterà un'interrogazione: "Chiederà a Rocca e ai suoi assessori - si legge in un tweet - come intendono integrare le risorse comunali, che dovranno rispondere alle famiglie rimaste senza reddito di cittadinanza, avvisate con un misero sms. Giustamente si rivolgeranno tutte ai servizi sociali, che già faticano a dare risposte".