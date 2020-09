Metro e bus più vuoti: dopo il lockdown 24 romani su 100 non usano più i mezzi pubblici

Il 76% degli utenti che utilizzavano il trasporto pubblico prima che scoppiasse la pandemia di coronavirus è tornato sui mezzi. Rovesciando la percentuale: 24 romani e laziali su 100 non prendono più bus e metro.

A dirlo sono i dati resi noti da Moovit, la app per la mobilità urbana utilizzata da oltre 865 milioni di utenti nel mondo. I numeri riguardano Roma e il Lazio e altre otto aree metropolitane del Paese, negli ultimi dieci giorni lavorativi coincidenti con la riapertura delle scuole, da lunedì 14 a venerdì 25 settembre.

Otto le macroaree analizzate: Roma e Lazio, Milano e Lombardia, Torino e Asti, Genova e Savona, Venezia, Bologna ed Emilia-Romagna, Napoli e Campania, Palermo e Trapani. Questi i dati della percentuale media di utenti che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico rispetto a una normale giornata pre-pandemia: Roma e Lazio 76% , Milano e Lombardia 74% , Torino e Asti 79%, Genova e Savona 85% , Venezia 76% , Bologna ed Emilia-Romagna 82%, Napoli e Campania 71% , Palermo e Trapani 73%

Complessivamente il trasporto pubblico registra circa un -25% di utenti, percentuale in linea con l’assenza di turisti e di molti lavoratori ancora impegnati nel lavoro da remoto o su turnistica per evitare di raggiungere la capienza massima degli uffici. Anche quello di Roma e Lazio si allinea circa a questa percentuale, come mostra il grafico sottostante.

