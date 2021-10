Effetto green pass sulle vaccinazioni nel Lazio. D'Amato: "Quando si raggiunge il 90% degli over 12 si può rivedere obbligo"

La campagna vaccinale nel Lazio procede sempre più a vele spiegate. I numeri dei contagi si mantengono bassi ed ormai è stata superata la soglia del 90% della popolazione adulta vaccinata. Negli ultimi giorni, fa sapere l'assessorato alla sanità del Lazio, con l'introduzione dell'obbligo del green pass per accedere sul posto di lavoro, c'è stato un aumento delle vaccinazioni.

Un trend che spinge l'assessorato Alessio D'Amato, di solito duro nelle "concessioni", a fissare una soglia per la revoca dell'obbligo di green pass: "Quando si raggiunge il 90% degli over 12 si può rivedere obbligo". E alla soglia fissata mancano 6 punti percentuale. "Oltre l'84% degli over 12 infatti ha concluso il percorso vaccinale", fa sapere sempre la Regione che aggiunge: "Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa".

Secondo quanto riportato dal sito Salute Lazio, in tutta la regione sono state somministrate ad oggi 6.893.675 dosi e nella sola giornata di domenica sono state superate le 55.000 dosi. Si prosegue anche con la terza dose, con 50mila somministrazioni totali agli over 80. "Oltre il 12% della popolazione over 80 ha già ricevuto la terza dose", fa sapere la regione.