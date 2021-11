Un anno senza la metro a Policlinico: quanto e cosa manca per la riapertura della stazione?

Un anno senza la fermata metro Policlinico. Un anniversario in piena regola anche se la ricorrenza è tutt’altro che felice. È trascorso infatti un anno esatto da quando, il 29 novembre 2020, la stazione della metro B fu chiusa per lavori di sostituzione integrale degli impianti di traslazione, scale mobili e ascensori, arrivati a fine vita tecnica, dopo 30 anni di utilizzo.

Lavori che già a settembre, faceva sapere Atac, erano “agli sgoccioli” e che, solo un mese fa, l’azienda di trasporti si preoccupò di documentare anche attraverso un racconto video, volto a tranquillizzare gli utenti sull’imminente riapertura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ormai però, nonostante i sit-in e le manifestazioni per richiederne l'apertura, ormai i pendolari ci hanno fatto il callo, la fermata è tutt’oggi chiusa e da un anno Policlinico è diventata una stazione fantasma. I vagoni della metropolitana sfrecciano così davanti la banchina della fermata ma passano oltre.

A che punto siamo, ancora, con la fermata metro Policlinico

“Le scale oramai sono tutte montate, stiamo facendo i pavimenti e le opere civili", fa sapere Atac, ma la riapertura rimane oggi ancora un’incognita, per quanto riguarda le nostre competenze, a giorni dovremmo finire i lavori, ma poi la responsabilità passa a Ustif che dovrà dare il nullaosta sulle scale mobili”. Nessuna certezza però sulle tempistiche, ormai giurassiche, che potrebbero anche arrivare a Natale. E in quel caso, se Policlinico fosse davvero riaperta a fine anno, più che di anniversario si parlerebbe di un regalo agli utenti.

I disagi

Nulla si smuove per la fermata della metro B, un punto di riferimento per 4,8 milioni di utenti, tra gli studenti del villaggio universitario de La Sapienza e l’ospedale Umberto I, il più grande d’Europa, per non parlare invece dello stop che la chiusura della fermata ha provocato sulla mobilità romana, nell’asse tra il Verano e i Parioli.

Non faticano ad arrivare invece le lamentele dei pendolari. “Beh il disagio principale è che usando la metropolitana per venire qui in ospedale, devo scendere o a Castro Pretorio o a Bologna, facendo il tratto restante a piedi – racconta un’utente, costretta ad adottare più volte questa soluzione – Capisce bene che quando si viene in ospedale più volte, che magari non si sta nemmeno tanto bene, è penalizzante fare tutti questi cambi”. Gli utenti rimodulando così i loro percorsi sulla base di quello che offre Atac. “Questa fermata purtroppo è chiusa da un anno e passa, per fare 4 scale mobili ci tocca fare un giro con pullman e compagnia bella”, racconta un passante all’uscita dalla metro.