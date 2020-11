Qualità della vita, pesa l'effetto covid: Roma guadagna 26 posizioni, crollano le città del nord

Le città del nord arretrano mentre la Capitale balza in avanti e guadagna ben 26 posizioni. È quanto emerge dalla classifica di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma sulla qualità della vita nelle province italiane. Sull'indagine di quest'anno pesano gli effetti della pandemia di coronavirus.

A dimostrarlo il crollo nei vari indicatori, specie per quanto riguarda le politiche sociali, nelle città delle aree più colpite dal Covid durante la prima ondata della scorsa primavera.

Il balzo in avanti di Roma

Pordenone è in cima alla classifica generale, sopra Trento. Terza Venezia. Foggia ultima delle classifica. Roma, dicevamo, si piazza invece in 50esima posizione ma nel 2019 era 76esima. Un sorprendente salto in avanti, specie alla voce "sicurezza e sociale" dove la Capitale passa dal 55esimo al quinto posto. Peggiora invece sul fronte rifiuti e trasporto pubblico, in linea con un'altra indagine recente della Commissione europea. Per la prima voce, l'immondizia, scende dall'80esimo all'85esimo.

Effetto covid nelle città del nord

Chiaro l'effetto covid invece sul crollo delle città del nord. Bergamo scende dal 26esimo posto dell’anno scorso al 40esimo di quest’anno. Lodi indietreggia di 37 posizioni, Milano di 16, Piacenza di 41, Cremona addirittura di 46.

"La metodologia utilizzata nella ricerca sembra essere stata in grado di cogliere immediatamente almeno gli effetti diretti della pandemia" spiegano da Italia Oggi. "Ovvio che non si possono ancora rilevare tutti gli effetti indiretti, come ad esempio quelli su reddito, che saranno fotografati dalle statistiche ufficiali solo tra qualche anno".