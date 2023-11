Qualità della vita, Roma perde altre due posizioni: é al 33esimo posto

Scivola di altre due posizioni la Capitale nell’indagine annuale sulla qualità della vita che è stata realizzata da Italia Oggi in collaborazione con l’università della Sapienza.

L'indagine sulla qualità della vita

Il rapporto, giunto alla venticinquesima edizione, prende in esame 107 provincie e per ognuna va ad analizzare, attraverso una serie di indicatori, 9 dimensioni. Il rapporto pertanto valuta gli affari ed il lavoro, l’ambiente, l’istruzione e la formazione, la popolazione, i reati, il reddito e la ricchezza, la sicurezza sociale, il sistema salute ed infine il tempo libero. I risultati ottenuti su queste “dimensioni”, a loro volta articolate in “14 sottodimensioni e 92 indicatori”, determinano il posizionamento della classifica di ciascun capoluogo.

L'ambiente resta il tallone d'Achille

Roma, rispetto all’indagine del 2022, è scesa al 33esimo posto. È un valore che è frutto, soprattutto, degli scarsi risultati ottenuti sul fronte dell’ambiente. Roma è al 91esimo posto, tra i capoluoghi, per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Scende addirittura alla 102esima posizione per i superamenti del biossido di azoto e, sempre in tema di qualità dell’aria, si piazza in 80esima posizione per i superamenti rilevati delle polveri sottili (Pm10).

Sicurezza e lavoro sono da migliorare

Ma non c’è solo l’ambiente a rendere Roma un capoluogo lontano dalla top ten e basta guardare il posizionamento ottenuto da altre “dimensioni” come quella che riguarda i reati e la sicurezza, che la collocano in fondo alla classifica: in 103esima posizione. Male anche le performance che si ottengono sul fronte del lavoro (64esima in classifica). In questo ambito Roma primeggia per il numero di start up innovative per ogni 100mile imprese registrate: è la terza migliore in Italia. A far pendere l’ago della bilancia sul versante negativo c’è il tasso di disoccupazione con quella maschile (l’età di riferimento è tra i 15 ed i 64 anni) che la collocano al 71esimo posto.

Sanità ed istruzione sono da top ten

Al netto dei risultati descritti, risulta quasi inspiegabile il 33esimo posto in classifica. In realtà Roma recupera molte posizioni grazie al sistema salute. In quest’ambito il capoluogo finisce nella top ten. Roma è la decima anche per il numero di apparecchiature diagnostiche, alla 18esima posizione per i posti letti nei reparti specialistici, e può vantare anche un ottimo risultato per i posti letto in oncologia: sono 12,4 ogni 1000 abitanti: meglio di Roma fanno, in questo caso, solo altre 15 città. MA dove Roma primeggia è sul fronte dell’istruzione: si colloca all’ottava posizione in Italia, ma è addirittura seconda se si prendere in considerazione la sotto dimensione relativa alle persone che, tra i 25 ed i 39 anni, vantano una laurea. In questo specifico ambito, Roma è da medaglia d’argento visto che, sul gradino più alto del podio, finisce Bologna.